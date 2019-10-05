Политика
ИзвестияВенгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами. Об этом рассказал бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в эфире ObozTV.
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Происшествия
Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов
Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
BFM.ru 12:41
Армия и оружие
Турция заявила о готовности начать военную операцию в Сирии
4 августа президент Турции заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, на территории, подконтрольной поддерживаемым США курдским отрядам.
Известия 07:02
Политика
В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Армия и оружие
Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
"Украина при сохранении нынешнего курса развития оборонного потенциала не имеет никаких шансов одержать победу в линейной войне с Россией", — признал Бадрак.
РИА Новости 13:13
Армия и оружие
Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора
Московский Комсомолец вчера в 12:43
Общество
Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей
В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Известия 13:01
Экономика
Основатели компании электронных сигарет Juul утратили статус миллиардеров
Основатели компании-производителя электронных сигарет Juul Адам Боуэн и Джеймс Монсиз утратили статус миллиардеров, сообщил Forbes .
Коммерсантъ 09:43
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости 07:28
Шоу-бизнес
Элтон Джон заявил, что болен раком
72-летний британский певец Элтон Джон рассказал, что на протяжении двух лет борется с раком простаты.
БИЗНЕС Online 13:33
Экономика
«Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов
Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).
RT на русском 03 октября в 01:57
Политика
В Голландии требуют изучить роль Украины в крушении MH17
Москва 24 02 октября в 03:56
Футбол
«Ротор» обыграл «Мордовию» в Саранске
КП - Волгоград 11:51
Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Летидор вчера в 08:11
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Культура
Хидео Кодзима пообещал Урганту поработать с Михалковым и Ярмольником
Телепрограмма вчера в 06:36
Авто
Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж
Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.
Новые автомобили вчера в 12:39
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Общество
Пенсионерке закатали в бетон могилу семьи и приказали «бояться бога»
В Волгоградской области пенсионерка заявила в полицию и Роспотребнадзор на местных ритуальщиков, которые залили бетоном могилы ее мужа и сына.
Московский Комсомолец 12:27
Здоровье
Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало конфликт с врачами
Как ранее писал News.ru, руководство центра онкологии имени Блохина подписало четыре заявления врачей об увольнении из пяти.
News.ru 02:28
Авто
Эксперты назвали недорогие авто с самыми надежными двигателями
Как правило, при должном уходе 1,8-литровый 140-сильный мотор без труда сможет проехать более 250 000 км. Компания Honda часто производила доступные авто с простыми и выносливыми агрегатами, среди которых стоит отметить Honda Civic, Accord, CRV и Stream с довольно экономичными инжекторными двигателями 1,8 л R18A и 2,0 л R20A.
32CARS.ru 05:29
Гаджеты
Очередное обновление Windows 10 сломало «Пуск»
На днях Microsoft выпустила обновление для всех версий Windows 10, целью которого было исправление проблемы с печатью на принтерах.
Ferra 12:41
Технологии
Российские истребители Су-57 испытали новый цифровой камуфляж
ВКС России продолжают испытывать новейший истребитель пятого поколения Су-57.
Военное дело 05:25
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Шоу-бизнес
Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк
Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.
Утро.ru вчера в 03:33
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями
На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
Телепрограмма вчера в 02:45