Политика
ИзвестияВенгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами. Об этом рассказал бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в эфире ObozTV.
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Происшествия
Красноярские школьники вставили снимок учителя в порноролик
В Красноярске ученики одной из школ решили пошутить над своей пожилой учительницей и вставили её фото к посту с порнороликом, в котором фигурирует человек, лишь отдаленно похожий на учителя, сообщает «МК-Красноярск» со ссылкой на профиль пресс-секретаря управления образования края Евгения Тимашева в социальных сетях.
Московский Комсомолец вчера в 03:00
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Хоккей
Голкипер «Вашингтона» Самсонов признан 2-й звездой матча с «Айлендерс»
Встреча регулярного чемпионата НХЛ состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Голкипер Илья Самсонов смог отразить 25 бросков из 26.
Чемпионат вчера в 22:42
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк в Лос-Анджелесе
Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые показала общественности свой особняк.
Народные новости вчера в 07:02
Происшествия
Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия вчера в 16:59
Кино
Disney снимет фильм об инспекторе Гаджете
Газета.Ru 05:46
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru вчера в 05:23
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями
На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
Телепрограмма вчера в 02:45
Политика
Медведев заявил о готовности Кубы погасить долги перед Россией
"Задний двор США" Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС.
Газета.Ru 12:12
Армия и оружие
Израильские ядерные ракеты оказались под российским куполом
Avia.pro 03 октября в 23:17
Здоровье
Врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа
Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.
Газета.Ru 03 октября в 21:18
Футбол
«Рубин» обыграл «Тамбов» и одержал первую победу в шести матчах
Казанский «Рубин» на своём поле одержал победу над «Тамбовом» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-Лиги.
Нева Спорт 12:12
Политика
Ведущий с телеканала «Россия» объяснил необходимость обсуждать Украину
Журналист и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов в своем Telegram-канале объяснил, почему необходимо обсуждать Украину.
NewInform вчера в 21:29
Общество
В Калининградской области в ночь с 5 на 6 октября ожидаются сильные заморозки
В Калининградской области температура воздуха может понизиться до – 4 градусов Предстоящей ночь в Калининградской области возможны значительные заморозки.
Калининград 24 12:03
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Политика
Помпео заявил о давлении Конгресса на Госдеп
Госссекретарь США Майк Помпео заявил о попытках ряда членов американского Конгресса оказать давление на Госдепартамент.
News.ru 12:11
Политика
Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
RT на русском 09:24
Фигурное катание
Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии
Japan Open Сайтама, Япония Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) – 160,53 2. Алина Загитова (Россия) – 154,41 3.
Газета.Ru 03:00
Кино
Режиссер Стражей галактики защищает Marvel
Кино или не кино В настоящее время Интернет гудит из-за заявления ирландского режиссера Мартина Скорсезе о том, что фильмы Marvel "не являются кино", и теперь режиссер фильма "Стражи Галактики" Джеймс Ганн решил ввязаться в спор.
Srnsk 02:10
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Pravda.Ru вчера в 07:50
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов поделился секретом успеха
Нурмагомедов участвует в этом форуме уже второй раз. Сегодня он также рассказал о своем бизнесе, жизни и о трудностях на пути к успеху.
Телеканал Санкт-Петербург 11:30
Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11