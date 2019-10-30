Политика

Российская газетаРоссийская газетаВенгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
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с чего всё началось
Причиной этому стало то, что в документе отсутствовали гарантии соблюдения прав этнических венгров, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, слова которого передает Daily News Hungary
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