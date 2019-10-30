с чего всё началось

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Футбол Зенит — Томь 4:0 Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над томской «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

Политика Трамп наградил участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса Президент США Дональд Трамп в своем Twitter разместил фотоколлаж, на котором он награждает пса, участвовавшего в ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Болгария не выдала визу российскому дипломату Власти Болгарии отказались выдать визу гражданину России, который должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии.

Происшествия Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.

Политика Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина Мэр города Краснотурьинск Свердловской области Александр Устинов заявил о сокращении финансирования из регионального бюджета из-за того, что бывший биатлонист Антон Шипулин набрал в муниципалитете недостаточно высокий процент на довыборах в Госдуму в сентябре 2019 года.

Политика Премьер Венгрии пожелал встретиться с президентом Украины Ранее пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков уточнял, что Путин в Будапеште встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока и посетит одну из штаб-квартир Международной федерации дзюдо.

Кино Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

Общество ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.