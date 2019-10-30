Политика
Российская газетаВенгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
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с чего всё началось
Причиной этому стало то, что в документе отсутствовали гарантии соблюдения прав этнических венгров, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, слова которого передает Daily News Hungary.Коммерсантъ11:27
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Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
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ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
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В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
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«Наполи» и «Аталанта» сыграли вничью
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Происшествия
К поискам пропавших в Уфе отца и двоих детей подключились экстрасенсы
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