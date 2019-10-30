Политика
Российская газетаВенгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк может находиться за границей
Вести Подмосковья 29 октября в 13:54
Происшествия
В Сочи уволили учителя после инцидента на уроке физкультуры
В управлении образования и науки сочинской администрации подтвердили, что инцидент произошел 23 октября в четвертом "В". Учитель Роберт Мавян проводил урок, пострадавший мальчик был освобожден от занятий по физкультуре, но находился на площадки вместе с другими детьми.
Россия.Кубань 11:10
Кино
Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер»
Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.
REGNUM 08:10
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
РБК 08:57
Происшествия
В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка
Российская газета 11:08
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Происшествия
Число жертв пожара в поезде в Пакистане возросло до 46
Число погибших в результате пожара в поезде в Пакистане возросло до 46, сообщает ANI.
RT на русском 01:19
Политика
Рогозин заявил о завышенных ожиданиях россиян от «Роскосмоса»
Мнение россиян о потенциале страны в космосе не соответствует возможностям госкорпорации «Роскосмос».
Gazeta.SPb 06:21
Космос
Пентагон заказал систему передачи солнечной энергии из космоса
Вместе с подрядчиком Northrop Grumman ученые из лаборатории AFRL, основного научно-исследовательского центра военно-воздушных сил США, создадут и испытают на орбите систему беспроводной передачи энергии солнца для нужд Пентагона.
Хайтек+ 03:36
Кино
Дэнни ДеВито в теле Скалы: вышел финальный трейлер «Джуманджи: Новый уровень»
Sony Pictures выпустили второй (он же финальный) трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» ‒ продолжения суперуспешного семейного блокбастера о приключениях четверых друзей внутри загадочной и таящей опасности игры.
Фильм Про 10:07
Политика
Кремль исключил проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даты возможной встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в «нормандском формате» пока нет, передает «РИА Новости».
РБК 09:30
Хоккей
Овечкин и Свечников признаны звездами дня в НХЛ
РБК вчера в 03:08
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну кофейного стакана в «Игре престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в саге Эмилия Кларк рассказала, как стаканчик появился там.
RuNews24.ru 09:16
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Происшествия
Пьяный волгоградец убил жену и тещу
38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Гаджеты
Роль Xiaomi Mi Mix 4 с подэкранной камерой сыграл... флагман Samsung
Оказывается, нас снова провели, а на фотографиях показан не Xiaomi Mi Mix 4, а подретушированная версия смартфона Samsung Galaxy Note10+, у которого врезанную камеру заменили на подэкранную.
iXBT.com 04:49
Политика
Рада приняла первое решение о снятии неприкосновенности с депутата
Верховная рада Украины впервые приняла решение о снятии неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича для того, чтобы парламентария привлекли к уголовной ответственности.
ФАН 07:58
Фигурное катание
Загитова, Косторная и Сотскова выйдут на лед Гренобля в Гран-при
В женских соревнованиях, которые начнутся 1 ноября в 20:15 по московскому времени, свои короткие программы представят россиянки Алина Загитова, Алена Косторная и Мария Сотскова.
ProstoProSport 02:58
Политика
На Макгрегора заявили в российскую прокуратуру
Член Общественной палаты Султан Хамзаев подал заявление в прокуратуру России на ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора за его слова о дагестанцах.
Lenta.ru 11:03
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Авто
Составили рейтинг автомобилей по потере начальной стоимости
Аналитики iSeeCars собрали данные по стоимости новых автомобилей 5 лет назад и их цене на текущий момент на вторичном рынке, в результате чего был составлен рейтинг машин, меньше и больше всего теряющих в цене от начальной стоимости.
SpeedMe 01:11
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Общество
В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову
RT на русском 09:35
Армия и оружие
Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях
«Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.
Взгляд.ру вчера в 01:17
Здоровье
Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах
Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.
RT на русском 10:47