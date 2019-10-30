У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

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