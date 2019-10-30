Политика
Российская газетаВенгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
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Происшествия
Мужчина убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре мужчина напал с ножом на шестилетнего мальчика в детском саду.
Известия 08:54
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
РИА Новости 13:58
Общество
Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости
Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
РБК 03:29
Политика
Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании
В России возможно ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
РБК 06:26
Единоборства
Альварес назвал Ковалёва лучшим боксёром в полутяжёлом весе
Мексиканский боксёр Сауль Альварес похвалил своего будущего соперника, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва.
RT на русском 12:37
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Gazeta.SPb вчера в 17:46
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 12:46
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru 03:19
Здоровье
Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин
Оказалось, что самым опасным возрастом у мужчин является период жизни после 40-летнего рубежа.
ToDay News Ufa 00:04
Футбол
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка России
Определились победители 1/8 финала Кубка России.
Спорт БИЗНЕС Online 14:33
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.
Культуромания 09:24
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Общество
Штраф за езду без ОСАГО могут увеличить в семь раз
Штраф за отсутствие полиса ОСАГО может увеличиться в семь раз.
Москва 24 01:09
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости вчера в 04:29
Футбол
Глушаков рассказал об эмоциях от первого гола за «Ахмат»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат».
Спорт день за днем 13:10
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Экономика
Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей
"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
Интерфакс 03:33
Авто
Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan
Айвен Эспиноза — вице-президент Nissan намекнул, что в распоряжении компании имеются данные о снижении интереса среди молодых людей к SUV сегменту.
ГЛАС.RU 06:23
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №2239-1 о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС.
Коммерсантъ 13:25
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Автоспорт
Формула 1 утвердила регламент на 2021 год
На специальной пресс-конференции перед началом гоночного уик-энда в Остине руководство Формулы 1 подтвердило, что новые технические, спортивные и финансовые правила утверждены и вступят в силу в 2021 году.
Autosport.com.ru 13:15
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
Политика
В ДНР подтвердили дату начала разведения сил в Петровском
Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе должно начаться 4 ноября.
Известия 10:51
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Шоу-бизнес
Дочь Навки и Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию
Дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию.
МК-Спорт 04:29
Авто
Кабриолет Aurus допустили на дороги общего пользования
Интересно, что свидетельство о безопасности транспортного средства парадному кабриолету под заводским индексом ЕМП-412314 выдал сам разработчик и производитель автомобилей Aurus – ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ).
110km.ru 11:05