Политика
RT на русскомВенгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
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Об этом сообщило издание Daily News Hungary, ссылаясь заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто во время Евразийского форума в Будапеште 30 октября.Евразия Daily10:14
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