с чего всё началось

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

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