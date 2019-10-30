Политика

ТАССТАССВенгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине

Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине из-за нарушения прав венгерского национального меньшинства в этой стране. Об этом заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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Причиной этому стало то, что в документе отсутствовали гарантии соблюдения прав этнических венгров, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, слова которого передает Daily News Hungary
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