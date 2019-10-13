Футбол
Спорт-ЭкспрессВенгрия обыграла Азербайджан, Шейдаев провел на поле весь матч
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Альберт Флориан»
Михай Корхут
|10′
|12′
Шахрияр Рахимов
Герге Ловренчич
|25′
|58′
Ришард
Араз Абдуллаев
|66′
Тамкин Халилзаде
Джавид Гусейнов
|68′
Эдди Паскуаль
Балаж Джуджак
Доминик Надь
|71′
Михай Корхут
|73′
Доминик Собослаи
Давид Хольман
|76′
|85′
Агабала Рамазанов
Ренат Дадашов
Истван Ковач
Давид Шигер
|86′
|90′+3′
Гара Гараев
|90′+3′
Бахлул Мустафазаде
|90′+5′
Джавид Гусейнов
Венгрия
Расстановка 4‑5‑1
1
Гулачи
14
Ловренчич
5
Барат
6
Орбан
3
Корхут
18
Надь
19
Хольман
13
Шигер
8
Вида
15
Шаллаи
9
Салаи
12
Балаев
21
Пашаев
6
Гусейнов
4
Мустафазаде
3
Рахимов
13
Паскуаль
2
Гараев
7
Абдуллаев
17
Дадашов
11
Шейдаев
22
Гусейнов
Азербайджан
Расстановка 4‑3‑3
Единственный гол на 10-й минуте встречи забил защитник Михай Корхут. Весь матч в составе сборной Азербайджана провел нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев. Венгрия с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице группы E с 12 очками.
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