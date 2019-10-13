Единственный гол на 10-й минуте встречи забил защитник Михай Корхут. Весь матч в составе сборной Азербайджана провел нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев. Венгрия с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице группы E с 12 очками.

Венгрия обыграла Азербайджан, Шейдаев провел на поле весь матч

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