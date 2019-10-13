Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВенгрия обыграла Азербайджан, Шейдаев провел на поле весь матч

Венгрия — Азербайджан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Альберт Флориан»
Михай Корхут
10′
12′
Шахрияр Рахимов
Герге Ловренчич
25′
58′
Ришард
Араз Абдуллаев
66′
Тамкин Халилзаде
Джавид Гусейнов
68′
Эдди Паскуаль
Балаж Джуджак
Доминик Надь
71′
Михай Корхут
73′
Доминик Собослаи
Давид Хольман
76′
85′
Агабала Рамазанов
Ренат Дадашов
Истван Ковач
Давид Шигер
86′
90′+3′
Гара Гараев
90′+3′
Бахлул Мустафазаде
90′+5′
Джавид Гусейнов
2 фото
Единственный гол на 10-й минуте встречи забил защитник Михай Корхут. Весь матч в составе сборной Азербайджана провел нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев. Венгрия с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице группы E с 12 очками.
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