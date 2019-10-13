Единственный мяч на десятой минуте забил защитник хозяев Михай Корхут. В составе гостей весь матч провел нападающий Динамо Рамиль Шейдаев. Венгрия с 12 очками занимает второе место в группе E. У Азербайджана одно очко и последнее место.

Происшествия СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела» Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».

Политика В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме» Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Политика Путин прибыл в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Матвиенко: Россия поддержит возобновление авиасообщения с Украиной Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва ответит положительно на восстановление авиасообщения между Россией и Украиной, если Киев выступит с такой инициативой.

Происшествия На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.

Наука Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком В 2015 году Линдал разделил Нобелевскую премию по химии с Азизом Санджаром и Полом Модричем, удостоившись высокой награды «за исследование механизмов ДНК».

Происшествия Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.

Армия и оружие В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву».

Политика «Барселона» выступила в поддержку заключенных лидеров Каталонии Футбольный клуб "Барселона" озвучил свою позицию относительно заключения девятерых лидеров Каталонии, которые были приговорены Верховным испанским судом к тюремным срокам от девяти до 13 лет.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Экономика «Стив Джобс в мире пиццы»: основатель «Додо Пиццы» рассказал о создании «компании-киборга» «Федор — Стив Джобс в мире пиццы», — сказал об Овчинникове его партнер и акционер «Додо Пиццы» Денис Грин — «одно из самых больших имен» в индустрии пиццы, пишет Bloomberg.

Происшествия В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная» В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.

Шоу-бизнес Навка поздравила Заворотнюк и Чернышева Фигуристка Татьяна Навка в соцсети поздравила своего коллегу Петра Чернышева и актрису Анастасию Заворотнюк с годовщиной венчания.

Культура Южнокорейская певица и актриса Солли найдена мёртвой Актриса и бывшая участница южнокорейской женской группы f(x) 25-летняя Солли (Sulli) найдена мёртвой в своём доме.

Экономика Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.

Авто В Татарстане стали выдавать новые автомобильные номера Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года российским водителям будут выдавать автомобильные номера нового образца.

Кино Warner Bros. предложила Джеймсу Ганну «все, что угодно» Киностудия Warner Bros. была настолько заинтересована в сотрудничестве с создателем "Стражей Галактики" Джеймсом Ганном, что была готова предложить ему любой кинопроект по его выбору.

Происшествия Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.

Армия и оружие Украина назвала причину срыва разведения сил в Донбассе Представители штаба операции Объединённых сил (ООС) на своей странице Facebook рассказали, почему, по их мнению, было сорван* разведение сил и средств в Донбассе.

Шоу-бизнес Названа причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных Российскую актрису театра и кино Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и госпитализировали в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей, пишет Mash.

Футбол Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.

Наука Нанотрубки с управляемой липкостью помогли передвинуть наночастицы Ученые представили новый способ управляемого перемещения микро- и наночастиц, основанный на эффекте электроадгезии нанотрубок, то есть изменения силы сцепления нанотрубок и частиц в зависимости от приложенного электрического напряжения.

Гаджеты Сервис GeForce Now появился на Android Компания NVIDIA запустила стриминговый сервис GeForce Now на Android.