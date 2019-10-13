Футбол

Советский спортСоветский спортВенгрия обыграла Азербайджан с Шейдаевым

Венгрия — Азербайджан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
Михай Корхут
10′
12′
Шахрияр Рахимов
Герге Ловренчич
25′
58′
Ришард
Араз Абдуллаев
66′
Тамкин Халилзаде
Джавид Гусейнов
68′
Эдди Паскуаль
Балаж Джуджак
Доминик Надь
71′
Михай Корхут
73′
Доминик Собослаи
Давид Хольман
76′
85′
Агабала Рамазанов
Ренат Дадашов
Истван Ковач
Давид Шигер
86′
90′+3′
Гара Гараев
90′+3′
Бахлул Мустафазаде
90′+5′
Джавид Гусейнов
Единственный мяч на десятой минуте забил защитник хозяев Михай Корхут. В составе гостей весь матч провел нападающий Динамо Рамиль Шейдаев. Венгрия с 12 очками занимает второе место в группе E. У Азербайджана одно очко и последнее место.
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