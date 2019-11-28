Источник издания в венгерской государственной телекомпании MTVA сообщил, что данное решение "связано с организационной культурой" вещателя. Он добавил, что в компании "не приветствуется" освещение тем, связанных с правами секс-меньшинств, в позитивном ключе.

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