Общество
Вести.RuВенгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Источник издания в венгерской государственной телекомпании MTVA сообщил, что данное решение "связано с организационной культурой" вещателя. Он добавил, что в компании "не приветствуется" освещение тем, связанных с правами секс-меньшинств, в позитивном ключе.
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В Венгрии отказались от участия в «Евровидении» из-за засилья гомосексуализма
Национальная служба новостей02:20
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Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
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