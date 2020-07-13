Коронавирус
ИзвестияВенгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
В «красной» оказались Украина и Албания. 1 июля стало известно о плана ЕС открыть границы, однако США и Россия, как страны с наибольшим числом выявленных случаев коронавируса не вошли в списки государства, гражданам которых будет разрешен въезд.
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Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Гаджеты
NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX
Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra 10:31
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 11:20
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru вчера в 20:33
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru 08:00
Происшествия
В Германии начались поиски разоружившего полицейских мужчины с луком
В районе города Оппенау немецкой земли Баден-Вюртемберг полиция со спецназом и вертолетами ищет 31-летнего мужчину с луком, который ранее отобрал оружие у обнаруживших его полицейских и сбежал.
РБК 15:24
Футбол
«Парма» ушла от поражения в матче серии А с «Болоньей»
"Парма" добилась ничейного результата в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу с "Болоньей".
РИА Новости 15:53
Общество
Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:45
Наука
Ученые в Петербурге разработали сенсоры, способные определять токсичные примеси
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали компактные фото- и светодиоды, способные распознавать токсические примеси в воздухе или жидкостях, сообщает в пятницу пресс-служба университета.
ТАСС Наука 10 июля в 08:56
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия
В Харькове радикалы напали на сторонников партии Шария: есть пострадавшие
Двое пострадавших в результате нападение на сторонников партии Шария представителями радикально-националистической партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружила полиция Харькова.
ИА Красная Весна 16:10
Здоровье
Со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела
Немецкие ученые выяснили, что переболевшие коронавирусом с течением времени теряют антитела и могут повторно заболеть.
ToDay News Ufa 18:07
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
Стало известно, что «АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожник Chevrolet Niva под маркой Lada.
ToDay News Ufa 07:50
Здоровье
Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару
Медик предупреждает, что в жару следует ограничить употребление кофе, поскольку он приводит к обезвоживанию организма.
Evo-rus.com 07:56
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Экономика
Правительство направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росморречфлоту 320 миллионов рублей на поддержку судоходных компаний, занимающихся морскими и речными круизами.
Российская газета 05:29
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Политика
Турции могут отказать во вступлении в ЕС из-за собора Святой Софии
Депутат немецкого бундестага Флориан Хан (Florian Hahn) от партии ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы), комментируя изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле, заявил, что происходящее является «провокацией общей европейской культуры».
News.ru 14:07
Игры
Все анонсы и трейлеры Ubisoft Forward
Ubisoft представит Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и другие проекты, а также раздаст игрокам РС-версию Watch Dogs 2. Мероприятие Ubisoft Forward стартует в 22:00 по московскому времени.
Srnsk 14:24
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия 17:52
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений
Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного правительства.
Известия 18:14
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Шоу-бизнес
Жена Уилла Смита подтвердила, что изменяла ему с другом сына
48-летняя супруга голливудского актера и музыканта рассказала, как и почему изменяла мужу.
Uznayvse.ru 09:52
Космос
Они существуют. Уфолог представил доказательство цивилизации на Марсе
На снимках поверхности Марса обнаружили высеченную на стене каньона голову неизвестного существа с рогами, пишет портал "Планета Новости".
Радио Sputnik 12:26
Армия и оружие
Назван способный сдержать флот НАТО российский корабль
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Андмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после модернизации превратится в плавучую крепость, способную сдержать флот НАТО, пишет «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.
Известия 19:08
Автоспорт
Квят: гонка на Гран-при Штирии получилась фантастической для меня
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят считает, что провел фантастическую гонку на втором этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Штирии.
РИА Новости 14:04
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru 00:19