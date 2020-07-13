с чего всё началось

Отмечается, что граждане Венгрии и члены их семей, прибывающие из России, а также "лица, не являющиеся гражданами Венгрии", должны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны.

Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян

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