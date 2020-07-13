Коронавирус
ТАССВенгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян
Отмечается, что граждане Венгрии и члены их семей, прибывающие из России, а также "лица, не являющиеся гражданами Венгрии", должны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны.
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с чего всё началось
Россия вошла в число государств так называемой "желтой" зоны – согласно решению венгерских эпидемиологических властей, сообщается на официальной странице в Facebook посольства этой страны в России.РИА Новости20:30
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В пятницу в Москве был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
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Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Отдыхающим в Сочи туристам запретили купаться
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Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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Минивэн Volkswagen Viloran демонстрирует высокий спрос на китайском рынке, опережая остальных конкурентов.
Faktom вчера в 06:16
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Трамп отверг идею выводить США из НАТО
Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com 00:08
Армия и оружие
Назван способный сдержать флот НАТО российский корабль
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Андмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после модернизации превратится в плавучую крепость, способную сдержать флот НАТО, пишет «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.
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Полпред прибыл в воскресенье, и, по данным источника, в момент завершения очередной акции жителей города у Белого дома находился в Доме приемов.
Коммерсантъ 21:15
Общество
ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
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В зависимости от препарата и производителя анальгин подорожал до 38%, зафиксировали аналитики DSM Group.
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