с чего всё началось

Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля. Правительство страны обозначило ряд условий для гостей, главное из которых - наличие отрицательных тестов на коронавирус.

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля

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