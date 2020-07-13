Коронавирус
Российская газетаВенгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля. Правительство страны обозначило ряд условий для гостей, главное из которых - наличие отрицательных тестов на коронавирус.
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с чего всё началось
Россия вошла в число государств так называемой "желтой" зоны – согласно решению венгерских эпидемиологических властей, сообщается на официальной странице в Facebook посольства этой страны в России.РИА Новостивчера в 20:30
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Венгрия стала первой европейской страной, открывшейся для россиян после пандемии
Вести.Ruвчера в 18:11
Первая страна ЕС, готовая впустить туристов из РФ после карантина, назвала одно условие
Газета.Ruвчера в 17:23
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Общество
Суд США постановил провести первую за 17 лет смертную казнь
Федеральный апелляционный суд США принял решение провести 13 июля первую с 2003 года смертную казнь.
Life.ru вчера в 22:48
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
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Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
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Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета 11 июля в 12:53
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru 11 июля в 06:40
Здоровье
Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару
Медик предупреждает, что в жару следует ограничить употребление кофе, поскольку он приводит к обезвоживанию организма.
Evo-rus.com вчера в 07:56
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» поделился фотографией со съемок нового сезона
Съемки последнего сезона сериала «Сваты» были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.
ФАН 11 июля в 11:48
Общество
Аномальное похолодание ожидается в центре европейской части России
Во вторник уже [ожидается] падение температуры, настоящие северные ветры и температура около 20 днем, а далее температура [будет] еще ниже - в диапазоне 14-19 градусов.
ТАСС вчера в 17:52
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Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
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Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
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Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Спорт
Electronic Arts анонсировала симулятор смешанных единоборств UFC 4
Компания Electronic Arts анонсировала симулятор смешанных единоборств UFC 4, выход которого состоится 14 августа 2020 года только на консолях PlayStation 4 и Xbox One.
Вести.Ru вчера в 06:35
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Nissan опубликовал один из финальных тизеров компактного электрического кроссовера Ariya, дебют которого состоится 15 июля.
Informus.ru 10 июля в 13:03
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору.
РБК вчера в 16:40
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 11 июля в 08:26
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru вчера в 20:15
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Армия и оружие
Пушилин поздравил с выпуском первых в ДНР молодых офицеров
Глава республики обратился к молодым офицерам с поздравлением, отметив, что именно они являются надеждой и опорой ДНР.
Политическая Экспертиза вчера в 11:18
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
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Был найден белок, защищающий мозг от снижения когнитивных функций
Evo-rus.com вчера в 01:32
Политика
Президент США впервые с начала пандемии публично надел защитную маску
Президент США впервые с начала пандемии публично надел защитную маску.
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Экономика
На Сахалине готовятся к строительству газопровода в Елочки
АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" готовится к началу строительства межпоселкового газопровода высокого давления до села Елочки в пригороде Южно-Сахалинска, протяженностью 4,64 км. Его завершение позволит обеспечить природным газом жилые дома населенного пункта, а также газифицировать перспективное тепличное хозяйство.
Сахалин.Инфо вчера в 18:19
Шоу-бизнес
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После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru вчера в 08:00
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала разрушающие мозг в жару продукты
Более подробный перечень небезопасных продуктов назвала в интервью «Комсомольской правде» диетолог Елена Соломатина.
MedikForum.ru вчера в 12:32
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости вчера в 11:13
Армия и оружие
Видео новой версии британского танка Challenger 2 опубликовали в Сети
Модернизированная версия британского танка Challenger 2 от немецкого концерна Rheinmetall была продемонстрирована в Сети.
ПолитРоссия вчера в 11:11
Экономика
Почти 2,5 тыс. крупных компаний получили отсрочку по налогам
Основная масса отсрочек приходится на малый и средний бизнес, тогда как крупные компании получили право отложить налоговые выплаты лишь на 10,5 млрд руб.
РБК вчера в 23:04
Культура
Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня вчера в 12:26
Общество
ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
Известия вчера в 23:03