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РИА НовостиРИА НовостиВенгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

Из-за пандемии Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
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с чего всё началось
Россия вошла в число государств так называемой "желтой" зоны – согласно решению венгерских эпидемиологических властей, сообщается на официальной странице в Facebook
 посольства этой страны в России.
РИА Новостивчера в 20:30

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:23

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

РИА Новостивчера в 20:30

Первая страна ЕС, готовая впустить туристов из РФ после карантина, назвала одно условие

Газета.Ruвчера в 17:23

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

Известиявчера в 18:57

Венгрия стала первой европейской страной, открывшейся для россиян после пандемии

Вести.Ruвчера в 18:11

В Венгрии заявили о готовности открыть границы для россиян

RT на русскомвчера в 19:30

Венгрия первой в Евросоюзе открывает границу для россиян

Московский Комсомолецвчера в 17:15
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Экономика

По индексу промпроизводства область остается в двадцатке худших регионов

В рейтинге регионов по динамике промышленного производства Саратовская область оказалась в двадцатке аутсайдеров.
Взгляд-инфо 00:05
Общество

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Происшествия

В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек

На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек.
РБК вчера в 22:38
12
Общество

Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край

По словам очевидцев, в стороне от протестующих был замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого многие политологи называют кандидатом на врио губернатора.
Коммерсантъ вчера в 21:15
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Армия и оружие

После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат

Вести.Ru вчера в 14:51
1,9K
Футбол

Карпин, Арутюнянц и Рыскин покинут «Ростов»

Карпин тренирует южан с декабря 2017-го. Недавно тренер продлил контракт с клубом на пять лет.
ODDS.ru 11 июля в 10:56
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Общество

Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании

В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru вчера в 10:21
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Экономика

Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии

По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.
РБК 01:00
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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Единоборства

Россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе.
Piter.tv вчера в 02:40
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Политика

Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

ТАСС вчера в 17:13
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
118
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
249
Происшествия

В Иркутске водитель автобуса №13 протаранил иномарку после конфликта

В Иркутске водитель рейсового автобуса №13 протаранил легковой автомобиль. Инцидент произошел 10 июля в Ленинском округе.
Твой Иркутск 01:34
Общество

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru вчера в 20:15
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Футбол

Киевское «Динамо» упустило победу над «Александрией» и не сумело выйти на 2-е место в УПЛ

В матче 30-го тура чемпионата Украины «Александрия» и киевское «Динамо» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Александрии на стадионе «Ника».
Чемпионат вчера в 14:55
Экономика

В России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 20:58
37
Здоровье

Мексика вышла на четвертое место в мире по числу умерших с КОВИД

Мексика заняла четвертую строку мирового антирейтинга среди стран с наибольшим числом жертв коронавирусной инфекции.
Невские Новости 00:52
Происшествия

Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области

Интерфакс 00:00
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,3K
Армия и оружие

Войска РФ в Арктике получат новые танки Т-80БМ

Подразделение российской армии, действующее в Заполярье, приобретет до конца текущего года танки Т-80БВМ, приспособленные для использования на Крайнем Севере, где в настоящее время Россия занимается добычей природных ресурсов.
Утро.ru вчера в 08:49
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Общество

Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
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Происшествия

Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП

Lenta.ru 11 июля в 10:09
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 11 июля в 00:47
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Шоу-бизнес

Звезда Болливуда Айшвария Рай заразилась коронавирусом

Вечерняя Москва вчера в 11:26
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Экономика

Минсельхоз рассказал, почему в Сахалинской области дорогой картофель

Картофель по высоким ценам продолжают продавать в Сахалинской области.
АСТВ 00:41
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Киберспорт

Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября

Стала известна дата запуска Watch Dogs Legion. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One уже 29 октября 2020 года.
МИТ вчера в 17:52
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Армия и оружие

Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25

Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
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Происшествия

В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива

«В связи с разливом авиационного топлива в посёлке Тухард введён режим ЧС муниципального характера», — говорится в заявлении.
RT на русском 00:58
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Автоспорт

Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии

Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru вчера в 10:09
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