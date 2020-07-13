с чего всё началось

Из-за пандемии Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

Экономика По индексу промпроизводства область остается в двадцатке худших регионов В рейтинге регионов по динамике промышленного производства Саратовская область оказалась в двадцатке аутсайдеров.

Общество Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.

Общество Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край По словам очевидцев, в стороне от протестующих был замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого многие политологи называют кандидатом на врио губернатора. 61

Футбол Карпин, Арутюнянц и Рыскин покинут «Ростов» Карпин тренирует южан с декабря 2017-го. Недавно тренер продлил контракт с клубом на пять лет. 2

Общество Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 47

Экономика Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.

Происшествия В Иркутске водитель автобуса №13 протаранил иномарку после конфликта В Иркутске водитель рейсового автобуса №13 протаранил легковой автомобиль. Инцидент произошел 10 июля в Ленинском округе.

Экономика В России резко подорожал анальгин В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия». 37

Здоровье Мексика вышла на четвертое место в мире по числу умерших с КОВИД Мексика заняла четвертую строку мирового антирейтинга среди стран с наибольшим числом жертв коронавирусной инфекции.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,3K

Армия и оружие Войска РФ в Арктике получат новые танки Т-80БМ Подразделение российской армии, действующее в Заполярье, приобретет до конца текущего года танки Т-80БВМ, приспособленные для использования на Крайнем Севере, где в настоящее время Россия занимается добычей природных ресурсов. 5

Общество Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости". 99

Киберспорт Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября Стала известна дата запуска Watch Dogs Legion. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One уже 29 октября 2020 года. 1