Коронавирус
РИА НовостиВенгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
Из-за пандемии Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
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с чего всё началось
Россия вошла в число государств так называемой "желтой" зоны – согласно решению венгерских эпидемиологических властей, сообщается на официальной странице в Facebook посольства этой страны в России.РИА Новостивчера в 20:30
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Первая страна ЕС, готовая впустить туристов из РФ после карантина, назвала одно условие
Газета.Ruвчера в 17:23
Венгрия стала первой европейской страной, открывшейся для россиян после пандемии
Вести.Ruвчера в 18:11
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По индексу промпроизводства область остается в двадцатке худших регионов
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Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
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Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край
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Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии
По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.
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Россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
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Piter.tv вчера в 02:40
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Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше
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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
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По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Происшествия
В Иркутске водитель автобуса №13 протаранил иномарку после конфликта
В Иркутске водитель рейсового автобуса №13 протаранил легковой автомобиль. Инцидент произошел 10 июля в Ленинском округе.
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Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru вчера в 20:15
Футбол
Киевское «Динамо» упустило победу над «Александрией» и не сумело выйти на 2-е место в УПЛ
В матче 30-го тура чемпионата Украины «Александрия» и киевское «Динамо» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Александрии на стадионе «Ника».
Чемпионат вчера в 14:55
Экономика
В России резко подорожал анальгин
В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия».
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Мексика заняла четвертую строку мирового антирейтинга среди стран с наибольшим числом жертв коронавирусной инфекции.
Невские Новости 00:52
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Войска РФ в Арктике получат новые танки Т-80БМ
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Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП
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Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 11 июля в 00:47
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Звезда Болливуда Айшвария Рай заразилась коронавирусом
Вечерняя Москва вчера в 11:26
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Минсельхоз рассказал, почему в Сахалинской области дорогой картофель
Картофель по высоким ценам продолжают продавать в Сахалинской области.
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Киберспорт
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Стала известна дата запуска Watch Dogs Legion. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One уже 29 октября 2020 года.
МИТ вчера в 17:52
Армия и оружие
Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
Происшествия
В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива
«В связи с разливом авиационного топлива в посёлке Тухард введён режим ЧС муниципального характера», — говорится в заявлении.
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Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии
Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru вчера в 10:09