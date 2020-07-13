с чего всё началось

Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook. Как отмечается, это связано с тем, что Россия попала в список стран "желтой", а не "красной" зоны по COVID-19.

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