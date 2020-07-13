Коронавирус
Газета.RuВенгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России
Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook. Как отмечается, это связано с тем, что Россия попала в список стран "желтой", а не "красной" зоны по COVID-19.
Читать в источнике
Оценить219
с чего всё началось
Россия вошла в число государств так называемой "желтой" зоны – согласно решению венгерских эпидемиологических властей, сообщается на официальной странице в Facebook посольства этой страны в России.РИА Новостивчера в 20:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Венгрия стала первой европейской страной, открывшейся для россиян после пандемии
Вести.Ruвчера в 18:11
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Политика
Путин заявил о важности гибкой системы медпомощи
Система медицинской помощи в России должна быть более устойчивой и гибкой, чтобы иметь возможность реагировать на любые вызовы, подчеркнул президент Владимир Путин.
NewInform 03:01
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
РИА Новости 02:13
Общество
Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Игры
Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Через несколько часов после окончания презентации все проблемы исправили, поэтому Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2. Чтобы забрать PC-версию игры для Uplay, нужно перейти по ссылке и войти в свой аккаунт.
Игромания.ру 02:38
Авто
Toyota стала лидером среди самых популярных моделей на планете
Avtovesti.com 10 июля в 04:14
Политика
Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране
Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия вчера в 23:06
Политика
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе
В пятницу в Москве был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Коммерсантъ вчера в 15:52
Здоровье
Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии
При регулярном приеме в пищу шпината в организме человека регулируется хрупкий баланс натрия и калия, что имеет очень важное значение для здоровья сосудов.
Evo-rus.com вчера в 14:56
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия 11 июля в 06:20
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин показал подписчикам, как проводит время с детьми
Петербургский дневник вчера в 15:21
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Кино
Вышел трейлер фильма «Тесла» с Итаном Хоуком
Piter.tv 11 июля в 09:59
Шоу-бизнес
Скончалась жена Джона Траволты Келли Престон
Актер Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон.
Газета.Ru 02:58
Общество
ЕГЭ по физике в Чувашии сдают вдвое больше выпускников, чем по истории
В Чувашии число желающих сдать физику вдвое больше, чем историю, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.
REGNUM 02:58
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 112 случаев COVID-19
Сто двенадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались еще четыре человека, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава областного минздрава Константин Хальзов.
РИА Новости 00:52
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
Шоу-бизнес
Катя Жужа назвала причину ссоры с Ксенией Бородиной
Катя Жужа назвала причину ссоры с Ксенией Бородиной Катя Жужа рассказала, почему поссорилась с Ксенией Бородиной.
Экспресс газета 02:57
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Экономика
Платить «налог для богатых» придется обычным россиянам
Говоря о наследуемой недвижимости, следует учесть, что наследникам придется оплатить налог только в том случае, если они решат продать ее ранее, чем пройдет три года после их вступления в наследство.
Russia News 02:13
Здоровье
Иммунолог рассказал, что может защитить человека от коронавируса
Еще одним вариантом спасения от коронавируса могут быть индивидуальные особенности организма, если человек отличается крепким здоровьем и не имеет предрасположенности к образованию тромбов и нетипичным реакциям иммунной системы.
Первый областной 02:19
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Армия и оружие
Российская ПВО отбила атаку беспилотников на базе Хмеймим в Сирии
Российские средства ПВО перехватили два ударных беспилотника, пытавшихся атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 16:05
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Политика
Россия и Китай заблокировали вторую резолюцию СБ ООН по помощи Сирии
Россия и Китай во второй раз на этой неделе заблокировали продвигаемую Западом резолюцию Совета Безопасности ООН о продолжении поставок гуманитарной помощи через границу из Турции на северо-запад Сирии из-за того, что этот шаг нарушает суверенитет разрушенной войной страны.
ANNA-News 11 июля в 12:16
Футбол
«Краснодар» разгромил «Урал» в чемпионате России по футболу
Победа позволила "Краснодару" набрать 48 очков и при игре в запасе вернуться на третье место в турнирной таблице.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:31