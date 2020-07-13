Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВенгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России

Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook. Как отмечается, это связано с тем, что Россия попала в список стран "желтой", а не "красной" зоны по COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать146
с чего всё началось
Россия вошла в число государств так называемой "желтой" зоны – согласно решению венгерских эпидемиологических властей, сообщается на официальной странице в Facebook
 посольства этой страны в России.
РИА Новостивчера в 20:30

Подробнее о событии

Венгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России

Газета.Ru02:58

Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян

Известия02:52

Венгрия первой из стран ЕС намерена открыть границы для въезда из России

ТАССвчера в 22:28

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:23

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

РИА Новостивчера в 20:30

В Венгрии заявили о готовности открыть границы для россиян

RT на русскомвчера в 19:30

Венгрия стала первой европейской страной, открывшейся для россиян после пандемии

Вести.Ruвчера в 18:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Политика

Путин заявил о важности гибкой системы медпомощи

Система медицинской помощи в России должна быть более устойчивой и гибкой, чтобы иметь возможность реагировать на любые вызовы, подчеркнул президент Владимир Путин.
NewInform 03:01
Политика

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

РИА Новости 02:13
312
Общество

Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
181
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

REGNUM 01:08
2,1K
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,2K
Игры

Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Через несколько часов после окончания презентации все проблемы исправили, поэтому Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2. Чтобы забрать PC-версию игры для Uplay, нужно перейти по ссылке и войти в свой аккаунт.
Игромания.ру 02:38
Авто

Toyota стала лидером среди самых популярных моделей на планете

Avtovesti.com 10 июля в 04:14
4
Политика

Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране

Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия вчера в 23:06
20
Политика

Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе

В пятницу в Москве был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Коммерсантъ вчера в 15:52
135
Здоровье

Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии

При регулярном приеме в пищу шпината в организме человека регулируется хрупкий баланс натрия и калия, что имеет очень важное значение для здоровья сосудов.
Evo-rus.com вчера в 14:56
5
Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
21
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 11 июля в 06:20
9,2K
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин показал подписчикам, как проводит время с детьми

Петербургский дневник вчера в 15:21
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
137
Кино

Вышел трейлер фильма «Тесла» с Итаном Хоуком

Piter.tv 11 июля в 09:59
Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

REGNUM 01:37
172
Шоу-бизнес

Скончалась жена Джона Траволты Келли Престон

Актер Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон.
Газета.Ru 02:58
Общество

ЕГЭ по физике в Чувашии сдают вдвое больше выпускников, чем по истории

В Чувашии число желающих сдать физику вдвое больше, чем историю, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.
REGNUM 02:58
Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 112 случаев COVID-19

Сто двенадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались еще четыре человека, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава областного минздрава Константин Хальзов.
РИА Новости 00:52
57
Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
15
Шоу-бизнес

Катя Жужа назвала причину ссоры с Ксенией Бородиной

Катя Жужа назвала причину ссоры с Ксенией Бородиной Катя Жужа рассказала, почему поссорилась с Ксенией Бородиной.
Экспресс газета 02:57
Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
204
Экономика

Платить «налог для богатых» придется обычным россиянам

Говоря о наследуемой недвижимости, следует учесть, что наследникам придется оплатить налог только в том случае, если они решат продать ее ранее, чем пройдет три года после их вступления в наследство.
Russia News 02:13
Здоровье

Иммунолог рассказал, что может защитить человека от коронавируса

Еще одним вариантом спасения от коронавируса могут быть индивидуальные особенности организма, если человек отличается крепким здоровьем и не имеет предрасположенности к образованию тромбов и нетипичным реакциям иммунной системы.
Первый областной 02:19
2
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,3K
Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
35
Армия и оружие

Российская ПВО отбила атаку беспилотников на базе Хмеймим в Сирии

Российские средства ПВО перехватили два ударных беспилотника, пытавшихся атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 16:05
190
Общество

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Политика

Россия и Китай заблокировали вторую резолюцию СБ ООН по помощи Сирии

Россия и Китай во второй раз на этой неделе заблокировали продвигаемую Западом резолюцию Совета Безопасности ООН о продолжении поставок гуманитарной помощи через границу из Турции на северо-запад Сирии из-за того, что этот шаг нарушает суверенитет разрушенной войной страны.
ANNA-News 11 июля в 12:16
388
Футбол

«Краснодар» разгромил «Урал» в чемпионате России по футболу

Победа позволила "Краснодару" набрать 48 очков и при игре в запасе вернуться на третье место в турнирной таблице.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:31
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное