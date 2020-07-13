Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВенгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля

Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля. Правительство страны обозначило ряд условий для гостей, главное из которых - наличие отрицательных тестов на коронавирус.
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с чего всё началось
Россия вошла в число государств так называемой "желтой" зоны – согласно решению венгерских эпидемиологических властей, сообщается на официальной странице в Facebook
 посольства этой страны в России.
РИА Новости20:30

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Московский Комсомолец17:15
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RT на русском 10:29
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Общество

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РБК 20:45
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Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

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Вечерняя Москва 01:25
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
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Общество

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Темп прироста за последние сутки составил 1,9 %. Всего в регионе выявлено 2097 случаев COVID-2019.
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Эксплуатацию старых автомобилей могут запретить в России

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В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт

Одним из составляющих коллекционного издания Far Cry 6 будет реплика огнемёта.
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Гаджеты

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Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
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«Ниган позлит Мэгги»: звезда «Ходячих мертвецов» обсудил будущую встречу с Лорен Коэн

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Общество

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Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым

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На Сахалине арестовали обвиняемых в убийстве 8-летней девочки

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Автоспорт

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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

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Энергетика

Программа по переводу авто на газ может быть расширена на всю страну

До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность.
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Власти Якутии премируют медработников из первичного звена при выявлении онкологических заболеваний у жителей на профилактических осмотрах и диспансеризации, сообщает министерство здравоохранения республики.
SakhaNews 20:31
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Песков назвал безумцами людей, отрицающих опасность коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал как минимум невеждами, а в худшем случае безумцами людей, отрицающих существование нового коронавируса COVID-19, сообщает ТАСС.
Профиль 09:18
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Армия и оружие

Герой России рассказал, как в августе 2008 обстреляли его Су-25

«Наверное, очень жить захотелось, я уперся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку — где-то видимо осколок попал, от усилия выскочил», — описал ситуацию герой.
ИА Красная Весна 16:04
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