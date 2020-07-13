с чего всё началось

Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля. Правительство страны обозначило ряд условий для гостей, главное из которых - наличие отрицательных тестов на коронавирус.

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля

Хоккей Овечкин показал фото с российскими хоккеистами «Вашингтона» Во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, российские хоккеисты «Вашингтона» встретились дружной компанией.

Авто Почти машина. Сколько стоят электросамокаты и почему их стоит покупать? Электрические самокаты начального уровня, которые обычно покупают для знакомства с этим транспортом, позволят сэкономить деньги на бензине.

Общество Бабаян оценил заявление об увольнении ведущего ради продвижения сына Главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале 12 июля прокомментировал заявление ведущего Петра Кузнецова о неожиданном увольнении с радиостанции. 4

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Общество В США покончил с собой внук Элвиса Пресли В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,3K

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Общество Песков назвал безумцами людей, отрицающих опасность коронавируса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал как минимум невеждами, а в худшем случае безумцами людей, отрицающих существование нового коронавируса COVID-19, сообщает ТАСС. 164