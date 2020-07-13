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REGNUMREGNUMВенгрия первой из стран ЕС открывает границы для российских граждан

Будапешт, 13 июля 2020, 09:36 — REGNUM Власти Венгрии включили Россию в число стран, гражданам которых разрешен въезд на венгерскую территорию с 15 июля. Сообщение об этом опубликовано на странице посольства Венгрии в Москве в Facebook.
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с чего всё началось
Россия вошла в число государств так называемой "желтой" зоны – согласно решению венгерских эпидемиологических властей, сообщается на официальной странице в Facebook
 посольства этой страны в России.
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