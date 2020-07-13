с чего всё началось

Будапешт, 13 июля 2020, 09:36 — REGNUM Власти Венгрии включили Россию в число стран, гражданам которых разрешен въезд на венгерскую территорию с 15 июля. Сообщение об этом опубликовано на странице посольства Венгрии в Москве в Facebook.

Венгрия первой из стран ЕС открывает границы для российских граждан

Происшествия Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд. 197

Политика Путин прокомментировал уровень безработицы в России Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы. 524

Общество Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни. 67

Общество Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости". 214

Происшествия На Кубани 13 июля выявили 64 новых случая коронавируса По данным краевого министерства здравоохранения, в регионе зафиксировали 64 новых случая COVID-19. Возраст пациентов — от 1 года до 73 лет. 157

Политика Путин рассказал о необходимости развития отраслей экономики Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии отраслей экономики, отметил, что если власти страны будут сидеть на одном месте ровно, то "болото вокруг будет хлюпать". 2

Происшествия Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India. 2

Общество Ивану Сафронову предъявят обвинение в государственной измене Следователь ФСБ вызвал на понедельник защитников советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова для предъявления обвинения по делу о государственной измене. 2

Политика Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос Напомним, что в связи с коронавирусом в России была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%. Она распространяется только на новое жилье. 59

Происшествия В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. 36

Политика Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников. 21

Здоровье Сильнейшая магнитная буря накроет Россию в ближайшие дни Ближайшая же крупная волна магнитных возмущений придет в Россию уже 15 июля и продлится вплоть до 17 числа того же месяца, сообщает Рамблер. 6

Энергетика Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны. 10