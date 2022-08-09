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Венгрия подтвердила остановку поставок по «Дружбе» из-за проблем с оплатой

Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила приостановку поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», передают
 «РИА Новости» со ссылкой на компанию.
Ведомости
"Транспортировка сырой нефти по трубопроводу "Дружба" несколько дней приостановлена, по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной", — заявили в компании.
ПРАЙМ
С 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по одной из веток нефтепровода «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, сообщил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин.
Ведомости
Отмечается, что транзит нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в направлении Германии и Польши идёт штатно.
RT на русском

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Венгрия подтвердила приостановку поставок по «Дружбе» из-за проблем с оплатой
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