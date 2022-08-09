"Транспортировка сырой нефти по трубопроводу "Дружба" несколько дней приостановлена, по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной", — заявили в компании.
С 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по одной из веток нефтепровода «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, сообщил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин.
Американские физики обнаружили, что скорость растворения лекарств в пищеварительной системе человека может повышаться или понижаться на 83% в зависимости от того, какую позу он примет после проглатывания таблеток.
Взятые под контроль российских сил населенные пункты Николаевской области переданы в подчинение администрации Херсонской области, людям помогают с выплатами пособий и пенсий, сообщил РИА Новости замглавы администрации Кирилл Стремоусов.