Политика

Российская газетаРоссийская газетаВенгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине

Парламентарии Венгрии обратились к российским коллегам с предложением объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На пленарном заседании он сообщил о таком обращении парламента республики.
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с чего всё началось

Парламент Венгрии предложил Думе вместе защищать права нацменьшинств на Украине

Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее спикер Вячеслав Володин.
ТАСС05:23

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Володин заявил о просьбе Венгрии помочь защитить диаспору на Украине

РБК07:10

Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

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Парламент Венгрии предложил Думе вместе защищать права нацменьшинств на Украине

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Венгрия предложила России вместе защищать языковые меньшинства на Украине

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Московский Комсомолец05:29

Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине

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Володин призвал ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств на Украине

REGNUM05:35
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Политика

Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке

РЕН ТВ 01 декабря в 19:26
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В День неизвестного солдата в Пензе почтили память погибших героев

Память погибших и пропавших без вести во время боевых действий почтили в Пензе у мемориала на проспекте Победы.
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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
ТАСС 01:06
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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM вчера в 15:58
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское

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OvideO.ru 06:46
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Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
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Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Pravda.Ru 05:21
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США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
ТАСС 06:00
Происшествия

Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области

Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
REGNUM 05:34
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Mail.ru впервые показала умную колонку с «Марусей»

Компания Mail.ru Group запустила сайт с голосовыми новогодними поздравлениями, в котором демонстрируется умная колонка с голосовым помощником «Маруся».
N+1 03:21
Политика

Премьер Финляндии ушел в отставку

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне ушел в отставку, сообщает Reuters.
РБК 07:15
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов в РФ

Экс-глава Министерства экономики Андрей Нечаев назвал причину обесценивания вкладов россиян в годы перестройки.
РЕН ТВ 01 декабря в 15:40
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Lenta.ru вчера в 06:48
Наука

В Якутии нашли останки самых северных динозавров зауроподов

Российские и иностранные палеонтологи обнаружили в Якутии самых северных зауропод (завропод).
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Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва вчера в 14:44
Общество

За хищения на космодроме Восточный глава стройфирмы получил 11 лет

Благовещенский городской суд приговорил генерального директора ООО "УСИО" Д.В.Вишневского к 11 годам заключения в колонии общего режима за хищения при строительстве космодрома Восточный.
Российская газета 07:16
Общество

ГИБДД исключит из экзамена на права «площадку»

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

РБК вчера в 15:30
Общество

Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках

Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
REGNUM 05:19
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Происшествия

Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы

Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
РИА Новости 05:44
Шоу-бизнес

Лещенко отреагировал на ошибку Бузовой, исковеркавшей его фамилию

Лев Лещенко прокомментировал ошибку Ольги Бузовой, допустившей оговорку в его фамилии во время вручения премии "Золотой хит".
Газета.Ru 06:45
Армия и оружие

Путин связал развитие ВМФ с гиперзвуковыми «Цирконами»

Наращивание потенциала Военно-Морского флота (ВМФ) России зависит от поступления подводных лодок с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Росбалт вчера в 06:29
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки

Известия 03:15
Экономика

Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан

Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
REGNUM 01:38
Политика

Нидерланды обвинили Россию в намеренном укрытии свидетеля по делу MH17

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в умышленном отказе выдавать свидетеля по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимира Цемаха.
Национальная служба новостей вчера в 09:12
Футбол

Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
РИА Новости 06:35
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Общество

Российские школьники не справились с экзаменом

По читательской грамотности результаты московских школьников выросли до 534 баллов по сравнению с 519 баллами в исследовании 2016 года.
Коммерсантъ 06:46
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