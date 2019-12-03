Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее спикер Вячеслав Володин.

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Парламентарии Венгрии обратились к российским коллегам с предложением объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На пленарном заседании он сообщил о таком обращении парламента республики.

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