Политика
Российская газетаВенгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине
Парламентарии Венгрии обратились к российским коллегам с предложением объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На пленарном заседании он сообщил о таком обращении парламента республики.
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с чего всё началось
Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее спикер Вячеслав Володин.ТАСС05:23
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Венгрия призвала Россию совместно защитить языковые меньшинства на Украине
Московский Комсомолец05:29
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