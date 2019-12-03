Политика
РИА НовостиВенгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине
Парламент Венгрии обратился в Госдуму с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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с чего всё началось
Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее спикер Вячеслав Володин.ТАСС05:23
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Парламенты РФ и Венгрии будут вместе защищать права нацменьшинств на Украине
Государственная Дума РФ06:47
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