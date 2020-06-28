с чего всё началось

Ранее национальный энергетический регулятор Венгрии МЕКН одобрил 10-летний план развития компании, в который был включен и данный проект. Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".

Политика Штат Миссисипи может изменить флаг после протестов против расизма На фоне протестов против расизма законодатели штата начали обсуждение спорной символики конфедератов, которая присутствует на флаге с 1894 года. 3

Политика Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной. 227

Наука Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца» Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times. 403

Единоборства Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC В ночь с 27 на 28 июня по мск в американском Лас-Вегасе пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Общество Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах. 1

Экономика Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса. 14

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа». 2,5K

ЖКХ Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ Гендиректор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко дал советы, как уменьшить расходы на оплату услуг ЖКХ в полтора-два раза, об этом он сказал в интервью агентству "Прайм". 27

Политика Парламентарии Франции рассчитывают посетить Россию после пандемии Французские депутаты рассчитывают посетить Россию после стабилизации ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила председатель франко-российской группы дружбы в парламенте Франции Каролин Жанвье.

Политика Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях. 2,3K