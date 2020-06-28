с чего всё началось

Ранее национальный энергетический регулятор Венгрии МЕКН одобрил 10-летний план развития компании, в который был включен и данный проект. Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".

Экономика России предрекли рекордно низкие ставки по ипотеке Аналитики ожидают, что к концу 2020-го ставка по рыночным продуктам будет ниже 7,5 процента, что в сочетании с низкой льготной ставкой по госпрограмме и приведет к снижению средней стоимости ипотеки до уровня ниже 7 процентов. 107

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 7,6K

Культура Россияне обрушились на «присягнувшего Путину» Ефремова Читайте материал: "«Путин не просил садиться за руль»: Ефремов сделал политическое заявление".

Происшествия Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане Ранее старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил РИА Новости, что прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, оправдавшего местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери. 215

Общество Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. 91

Общество Во Владимирской области выявлено 53 новых носителя коронавируса Владимир, 25 июня 2020, 13:23 — REGNUM Во Владимирской области 25 июня подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. 829

Космос Ученым удалось раскрыть загадку темной стороны Луны Международная группа ученых, включая японских и американских специалистов, выяснила, что причиной странной неоднородности (на обратной стороне Луны намного меньше кратеров, чем на светлой стороне) является неравномерное распределение веществ группы KREEP по поверхности естественного спутника нашей планеты. 21