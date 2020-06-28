Экономика
Газета.RuВенгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Ранее национальный энергетический регулятор Венгрии МЕКН одобрил 10-летний план развития компании, в который был включен и данный проект. Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".
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с чего всё началось
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.Известия26 июня в 17:56
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Экономика
России предрекли рекордно низкие ставки по ипотеке
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Известия вчера в 22:08
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Газета.Ru 02:21
Происшествия
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РБК вчера в 21:25
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Авто
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На портале Auto.ru выставлена на продажу очень редкая модификация «Волги» - ГАЗ-3111.
Тарантас Ньюс вчера в 12:11
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Ученые выяснили, как кофе влияет на вес человека
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