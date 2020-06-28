с чего всё началось

Ранее национальный энергетический регулятор Венгрии МЕКН одобрил 10-летний план развития компании, в который был включен и данный проект. Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".

Происшествия Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке Ранее издание Readovka.ru писало, что 28 июня прохожие нашли большие черные пакеты, в которых лежали бирки от трупов, зараженная кровь, медицинские карты и документы по умершим пациентам. 547

Политика Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Соколова Москва, 29 июня 2020, 11:21 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Соколова по его просьбе. 4

Общество «Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара» Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос". 588

Технологии Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко. 113

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. 10

Путешествия Резко вырос спрос на отдых в Сочи Российские туроператоры фиксируют резкий рост спроса на отдых в Сочи, который и дальше сохранит свою положительную динамику. 4

Общество ЦИК пригрозил уголовным делом россиянке, трижды проголосовавшей в Израиле Гражданке России Яэль Ильински, которая живет в Израиле и которая сообщила журналистам, что смогла трижды проголосовать по поправкам к Конституции, грозит уголовное преследование по российским законам, предупредила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 638

Хоккей В Египте могут провести хоккейный матч на фоне пирамид По словам Самеха Рамадана, занимающегося вопросом вступления египетской хоккейной федерации в IIHF, которые передаёт Hockey News, проведение хоккейного матча на фоне пирамид может привлечь внимание и способствовать получению членства в организации.

Общество Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости". 66

Энергетика Bloomberg: в Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс В Китае четыре государственные нефтеперерабатывающие компании создадут альянс, чтобы совместно закупать нефть, пишет Bloomberg.

Политика Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы. 1,1K

Хоккей «Салават Юлаев» в скором времени вернет воспитанника из НХЛ Воспитанник уфимского клуба уехал покорять НХЛ в 2017 году — в апреле тогда еще 20-летний Михаил Воробьев подписал контракт с клубом "Филадельфия Флайерз".

Финансы В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%. 25

Авто Ford представил новый пикап F-150 В салоне автомобиля установлена обновленная мультимедийная система. Отмечается, что пикап начнут продавать осенью следующего года. 66