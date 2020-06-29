с чего всё началось

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора. Ожидается, что по нему в страну будет транспортирован газ из «Турецкого потока», пишет «РИА Новости».

Здоровье Дешевые лекарства спасут легкие при коронавирусе Оказалось, что этот дешевый препарат способен блокировать определенный фермент, затрудняя проникновение в клетки коронавируса. 2

Экономика Система «Мир» запустила переводы в Киргизию и Узбекистан Москва, 29 июня 2020, 09:25 — REGNUM Платежная система «Мир» запустила трансграничные денежные переводы в Киргизию и Узбекистан, пишет 29 июня газета «Коммерсант». 1

Технологии Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности. 131

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 724

Политика Лавров: Границы Европы для россиян пока закрыты Что касается схем вылета россиян за рубеж через третьи страны (например, Беларусь), то лишить их этой возможности нельзя, но Лавров надеется, что в этом случае люди будут действовать с осторожностью, придерживаясь здравого смысла. 56

Наука Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни Меньше всех прожили мужчин с 38-м и 45-м размером ноги – от 67 до 69 лет и у женщин с 35-м и 42-м размером ноги – 68-69 лет. 130

Общество Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года. 373

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 799

Общество Международное железнодорожное сообщение могут открыть в 2020 году Ранее на фоне пандемии РЖД полностью прекратили курсирование международных пассажирских поездов.

Культура Учитель рассказал о новом фильме с обнаженной Асмус Режиссер Алексей Учитель рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева «Китобой», в эротической сцене которого снялась актриса Кристина Асмус. 65

Здоровье В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов. 8

Экономика Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15% Среди основных причин падения рынка в 2020 году Покровский называет сокращение покупательной способности населения и инвестиций инфраструктурных компаний в технологическое развитие. 10

Общество Правительство РФ выделило 3,5 млрд рублей на производство тест-систем «Подписано распоряжение о выделении из резервного фонда правительства почти 3,5 млрд рублей Роспотребнадзору», — заявил он.