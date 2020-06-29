Экономика

ИзвестияИзвестияВенгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора. Ожидается, что по нему в страну будет транспортирован газ из «Турецкого потока», пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба
 оператора.
Известия26 июня в 17:56

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Венгрия подсоединится к «Турецкому потоку» по самому дешевому варианту

Евразия Dailyвчера в 20:47

Венгрия приняла инвестрешение о строительстве продолжения «Турецкого потока»

ТАСС26 июня в 15:31

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News.ru26 июня в 14:15

Принято инвестрешение о продолжении «Турецкого потока» до Венгрии

Интерфакс26 июня в 13:41
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Коммерсантъ 05:18
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Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

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Финансы

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Здоровье

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Оказалось, что этот дешевый препарат способен блокировать определенный фермент, затрудняя проникновение в клетки коронавируса.
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Что касается схем вылета россиян за рубеж через третьи страны (например, Беларусь), то лишить их этой возможности нельзя, но Лавров надеется, что в этом случае люди будут действовать с осторожностью, придерживаясь здравого смысла.
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Защита Шамсутдинова планирует просить о суде присяжных

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Наука

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Экономика

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«Норникель» прокомментировал слив ядовитых отходов в озеро Пясино

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Газета.Ru 27 июня в 23:37
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Армия и оружие

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Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»

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Общество

Маск заявил, что Tesla прекратила получать субсидии от властей США

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Как работают Яндекс.Новости?
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