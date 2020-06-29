с чего всё началось

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора. Ожидается, что по нему в страну будет транспортирован газ из «Турецкого потока», пишет «РИА Новости».

Общество В России за сутки выявлено 6800 заболевших коронавирусом За последние сутки в России зафиксировано рекордно низкое за последнее время количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 323

Футбол Пьянич подписал контракт с «Барселоной» Хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич перейдёт в «Барселону». По информации источника, об этом официально объявят в понедельник, 29 июня.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. 9

Футбол «Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии Лестер, Великобритания, 29 июня 2020, 09:11 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.

Транспорт «Автодор» объявил цену проезда по ЦКАД Новый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье открыт с 29 июня — длиной 23 километра от Можайского до Новорижского шоссе. 18

Футбол Черчесов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» назвал первого голкипера национальной команды после вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который завершил карьеру в сборной.

Происшествия Акции «Норникеля» снизились на новостях о сбросе отходов в тундру Акции снижаются на фоне инцидента со сбросом отходов на одном из предприятий компании.

Технологии Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко. 79

Политика Трамп высказался о причине исключения России из G8 По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму. 723

Экономика Делягин рассказал, как отберут сбережения россиян Накопленные средства в банках, лежащие на счетах россиян, можно с легкостью отобрать, считает экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU. 3

Культура Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене. 53

Общество Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. 54