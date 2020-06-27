Экономика
ИзвестияВенгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора. Ожидается, что по нему в страну будет транспортирован газ из «Турецкого потока», пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.Известия26 июня в 17:56
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