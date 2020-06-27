с чего всё началось

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора. Ожидается, что по нему в страну будет транспортирован газ из «Турецкого потока», пишет «РИА Новости».

Авто В России приостановлена продажа Kia Seltos из-за дефекта руля Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на представителей «Киа Селтос Клуб», KIA Motors сообщила официальным российским дилерам о необходимости приостановить продажи Kia Seltos в исполнении Classic, Comfort, Luxe и Style. 7

Футбол Хави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону» Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда», Хави Эрнандес заявил, что мечтает возглавить каталонский клуб.

Общество Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в санатории. 654

Экономика В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7% «Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК. 382

Шоу-бизнес Мерьем Узерли скучает по Москве Обо всем турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая приобрела популярность благодаря сериалу «Великолепный век», рассказала в интервью Marieclaire.

Футбол Бенаюн допустил переход в один из клубов РПЛ в качестве спортивного директора Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Челси» Йосси Бенаюн не исключил вероятности своего появления в одном из российских клубов в статусе функционера.

Авто Составлен рейтинг самых нержавеющих иномарок Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг легковых иномарок, которые отличает максимальная стойкость к коррозии.

Общество В Финляндию на сбор урожая приедут девять тысяч украинцев На сельскохозяйственных работах в Финляндии в этом году заняты лишь 104 россиянина и примерно девять тысяч украинцев, рассказала РИА Новости представитель Миграционной службы Финляндии Туули Хухтилайнен.

Политика Штат Миссисипи может изменить флаг после протестов против расизма На фоне протестов против расизма законодатели штата начали обсуждение спорной символики конфедератов, которая присутствует на флаге с 1894 года. 6