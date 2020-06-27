с чего всё началось

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора. Ожидается, что по нему в страну будет транспортирован газ из «Турецкого потока», пишет «РИА Новости».

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 3,8K

Общество В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом. 41

Экономика Повышение НДФЛ: как изменится налог на продажу квартир В России с 1 января 2021 года планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения — россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15%. 3,3K

Шоу-бизнес Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 12

Футбол Эксперт считает, что арбитр ошибся в пользу «Зенита» в матче с «КС» Бывший арбитр всероссийской категории Владимир Федотов считает, что судья матча «Зенит» - «Крылья Советов» ошибочно назначил первый пенальти в ворота самарской команды, с которого «сине-бело-голубым» удалось сравнять счёт.

Здоровье Женщина умерла в Тамбовской области от коронавируса На 27 июня 44 новых случая коронавируса выявили в Тамбовской области.

Космос В NASA показали на видео «жизнь» Солнца за 10 лет Астрономы отметили, что Обсерватория солнечной динамики (SDO) ежесекундно 10 лет безостановочно наблюдала за Солнцем, в результате чего было собрано 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении. 1

Политика Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США. 552

Общество В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случаев заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 3,2K

Экономика На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем. 98

Общество Coca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней. 82

Футбол Стоичков назвал ван Гала тупицей Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал бывшего тренера испанской команды Луи ван Гала.

Общество Количество заболевших коронавирусом за сутки в России выросло менее чем на 7 тысяч человек 6850 новых инфицированных выявили за последние сутки по всей стране, второй день подряд это число ниже 7 тысяч – последний рас такие цифры фиксировались в апреле.

Киберспорт Первые обзоры Ghost of Tsushima появятся 14 июля Ghost of Tsushima – приключенческий экшен от студии Sucker Punch Productions – выйдет 17 июля на PlayStation 4. Илон Маск назвал 7 любимых игр.

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,7K