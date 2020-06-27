Экономика
ИзвестияВенгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора. Ожидается, что по нему в страну будет транспортирован газ из «Турецкого потока», пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.Известиявчера в 17:56
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Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:06
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:18
Экономика
Повышение НДФЛ: как изменится налог на продажу квартир
В России с 1 января 2021 года планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения — россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15%.
РБК вчера в 05:34
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 06:38
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу
Vprognoze.ru вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 25 июня в 03:45
Политика
В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море
Ранее японская сторона направила российской представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
RT на русском вчера в 06:06
Политика
В Конгрессе США откорректируют санкции против «Северного потока-2»
В Палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, направленный против газопровода "Северный поток-2", написал в Twitter конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
Российская газета вчера в 11:34
Футбол
Эксперт считает, что арбитр ошибся в пользу «Зенита» в матче с «КС»
Бывший арбитр всероссийской категории Владимир Федотов считает, что судья матча «Зенит» - «Крылья Советов» ошибочно назначил первый пенальти в ворота самарской команды, с которого «сине-бело-голубым» удалось сравнять счёт.
Свободная Пресса вчера в 16:57
Здоровье
Женщина умерла в Тамбовской области от коронавируса
На 27 июня 44 новых случая коронавируса выявили в Тамбовской области.
Kursk.com 02:10
Политика
NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных
В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Космос
В NASA показали на видео «жизнь» Солнца за 10 лет
Астрономы отметили, что Обсерватория солнечной динамики (SDO) ежесекундно 10 лет безостановочно наблюдала за Солнцем, в результате чего было собрано 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении.
РЕН ТВ 01:54
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 627 тысяч
Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 627 тысяч.
Lenta.ru 03:54
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случаев заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 04:08
Общество
В России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
О новой льготе, позволяющей осуществить индексацию пенсий более чем 40 000 человек, напомнили специалисты ПФР.
Live24 03:06
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Газета.Ru вчера в 09:44
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
Общество
Coca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма
Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней.
РБК 03:44
Футбол
Стоичков назвал ван Гала тупицей
Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал бывшего тренера испанской команды Луи ван Гала.
ProstoProSport 00:46
Общество
Количество заболевших коронавирусом за сутки в России выросло менее чем на 7 тысяч человек
6850 новых инфицированных выявили за последние сутки по всей стране, второй день подряд это число ниже 7 тысяч – последний рас такие цифры фиксировались в апреле.
Эхо Москвы 04:03
Киберспорт
Первые обзоры Ghost of Tsushima появятся 14 июля
Ghost of Tsushima – приключенческий экшен от студии Sucker Punch Productions – выйдет 17 июля на PlayStation 4. Илон Маск назвал 7 любимых игр.
Cyber.sports.ru вчера в 11:15
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36