с чего всё началось

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора. Ожидается, что по нему в страну будет транспортирован газ из «Турецкого потока», пишет «РИА Новости».

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2K

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за внесение изменений в регламент Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за внесение изменений в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте турнира.

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 2,7K

Общество Путин поздравил выпускников российских школ и вузов Президент России Владимир Путин пожелал выпускникам российских школ и вузов смело идти к своим целям. 1

Недвижимость Рынок краткосрочной аренды начал оживать Рынок краткосрочной аренды начал оживать После вызванного карантинными ограничениями трехмесячного простоя спрос на квартиры, сдаваемые в краткосрочную аренду, начинает восстанавливаться.

Автоспорт Формула 1 отстранилась от заявления Берни Экклстоуна Коммерческие владельцы Формулы 1 отреагировали на резонансное высказывание экс-генерального директора чемпионата Берни Экклстоуна.

Общество Общая явка на электронное голосование по Конституции превысила 52% Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составляет 52,5%. Как сообщает РИА Новости, это следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием. 1,1K

Политика Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. 497

Футбол Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.

Общество Особенности учета в вирусный период Статистика не заметила закрытия границ За четыре месяца этого года, по оценке Росстата, миграционный прирост населения в РФ сократился более чем в два раза по сравнению с таким же периодом 2019-го.

Общество Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее. 150

Общество За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу. 967