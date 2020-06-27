Общество
ИзвестияВенгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора. Ожидается, что по нему в страну будет транспортирован газ из «Турецкого потока», пишет «РИА Новости».
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Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.Известия17:56
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Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
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Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за внесение изменений в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте турнира.
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Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
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Путин поздравил выпускников российских школ и вузов
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Известия 18:10
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АиФ Санкт-Петербург 09:35
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Рынок краткосрочной аренды начал оживать
Рынок краткосрочной аренды начал оживать После вызванного карантинными ограничениями трехмесячного простоя спрос на квартиры, сдаваемые в краткосрочную аренду, начинает восстанавливаться.
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Коммерческие владельцы Формулы 1 отреагировали на резонансное высказывание экс-генерального директора чемпионата Берни Экклстоуна.
Autosport.com.ru 13:46
Общество
Общая явка на электронное голосование по Конституции превысила 52%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составляет 52,5%. Как сообщает РИА Новости, это следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
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Игры
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
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Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы.
РИА Новости вчера в 23:08
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:56
Футбол
Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.
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Статистика не заметила закрытия границ За четыре месяца этого года, по оценке Росстата, миграционный прирост населения в РФ сократился более чем в два раза по сравнению с таким же периодом 2019-го.
Коммерсантъ 18:49
Здоровье
В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord 08:33
Общество
Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК
Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
Газета.Ru 07:10
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ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в южной части Газы
Израильские истребители нанесли удары по объектам ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на обстрел, сообщила пресс-служба армии.
РИА Новости 17:44
Игры
The Last of Us: Part II поставила рекорд продаж за первые три дня
Продажи видеоигры The Last of Us: Part II («Последний из нас: Часть II») превысили 4 миллиона копий за первые трое суток, 26 июня сообщила компания Sony в PlayStation.Blog.
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Пушков прокомментировал заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Накануне, напомним, Зеленский посетил Херсонскую область, граничащую с Крымом.
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Общество
За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
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Интерфакс 16:14
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ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации
Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля.
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ИА Красная Весна 15:17
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Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов
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Трамп подписал указ о защите памятников в США
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов.
ТАСС 18:03
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
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