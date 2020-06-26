Общество
РЕН ТВВенгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский оператор газотранспортных систем FGSZ принял план инвестиций в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
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Происшествия
В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса
Российская газета 12:13
Общество
Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты
В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
РИА Новости 13:29
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
Общество
Особое мнение: Владислав Иноземцев
Владислав Иноземцев, экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества, был сегодня гостем программы "Особое мнение".
Эхо Москвы 14:54
Игры
Упоминание Ведьмак 3 найдено в Cyberpunk 2077
На одной из обложек внутриигрового журнала обнаружена Цири Уже в начале Cyberpunk 2077 можно встретить пасхалку из «Ведьмака 3». Её обнаружили журналисты издания GameSpot, которые недавно тестировали пролог игры.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Политика
Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.
News.ru 09:10
Общество
Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда
Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:58
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Общество
За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
Интерфакс 16:14
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза вчера в 09:15
Политика
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам
В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Игры
The Last of Us: Part II поставила рекорд продаж за первые три дня
Продажи видеоигры The Last of Us: Part II («Последний из нас: Часть II») превысили 4 миллиона копий за первые трое суток, 26 июня сообщила компания Sony в PlayStation.Blog.
ИА Красная Весна 14:27
Общество
В Калининградской области начала работу сеть магазинов «Пятёрочка»
В Калининградской области начала работу сеть магазинов «Пятёрочка».
Вести Калининград 14:32
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
Футбол
«Оренбургу» засчитано поражение в матче с «Краснодаром»
Общественная служба новостей 13:08
Футбол
ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»
В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета 11:24
Авто
Aston Martin начал тесты мотоцикла AMB 001
Модель AMB 001, созданную совместно с Brough Superior (компания существовала с 1919 по 1940 год, а в 2013 году бренд был возрожден), начали обкатывать на трассе.
Коммерсантъ вчера в 07:03
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Пластический хирург Тимур Нугаев по синяку определил характер повреждения носа Ксении Собчак
Пластический хирург Тимур Нугаев подчеркнул, что у Собчак можно заметить следы, которые свойственны травме носа.
Evo-rus.com 15:23
Общество
Суд дал Серебренникову, похитившему 129 млн рублей, условный срок
Москва, 26 июня 2020, 16:45 — REGNUM Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова и его сообщников Юрия Итина и Алексея Малобродского, признанных виновными в хищении 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа», к условным срокам.
REGNUM 09:45
Происшествия
3 человека погибли и 4 пострадали, выпив антисептический гель для рук
В США 3 человека умерли в штате Нью-Мексико после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
РЕН ТВ 17:20
Здоровье
В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в пятницу приняла решение ограничить проведение массовых мероприятий в помещениях, сообщает Киевская обладминистрация.
РИА Новости 15:35
Кино
Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября
Srnsk 15:50
Экономика
ВТБ в мае увеличил запасы золота на 5,4 тонны
Запасы драгметаллов на балансе ВТБ в мае 2020 года выросли в пересчете на золото на 5,4 тонны и составили на начало июня 56,4 тонны.
Интерфакс вчера в 11:18