Политика
RT на русскомВолодин: Россия и Венгрия объединятся для защиты прав народов Украины
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин рассказал о решении России и Венгрии объединить усилия для защиты прав представителей национальных меньшинств на Украине.
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с чего всё началось
Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее спикер Вячеслав Володин.ТАСС05:23
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Парламенты РФ и Венгрии будут вместе защищать права нацменьшинств на Украине
Государственная Дума РФ06:47
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