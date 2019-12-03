Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее спикер Вячеслав Володин.

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин рассказал о решении России и Венгрии объединить усилия для защиты прав представителей национальных меньшинств на Украине.

Володин: Россия и Венгрия объединятся для защиты прав народов Украины

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