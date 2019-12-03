Политика

RT на русскомRT на русскомВолодин: Россия и Венгрия объединятся для защиты прав народов Украины

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин рассказал о решении России и Венгрии объединить усилия для защиты прав представителей национальных меньшинств на Украине.
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с чего всё началось

Парламент Венгрии предложил Думе вместе защищать права нацменьшинств на Украине

Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее спикер Вячеслав Володин.
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
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