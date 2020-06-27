Общество
RuNews24.ruВенгрия решила продолжить строительство «Турецкого потока»
Напомним, что строительство «Турецкого потока» стартовало в 2017 году. В январе текущего года Путин и Эрдоган его торжественно открыли в Стамбуле.
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с чего всё началось
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.Известиявчера в 17:56
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Технологии
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Политика
Саакашвили считает, что Россия опередила Украину в сфере реформ
Россия опередила Украину в сфере реформ, считает глава исполкома украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
РИА Новости 06:15
Футбол
«Ростову» разрешили сыграть с «Арсеналом» основным составом
Вслед за столичным "Динамо", которому позволили сыграть в матче 24-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА основным составом, подобное разрешение от местного Роспотребнадзора получил и "Ростов".
Вести.Ru 06:01
Политика
Пять стран потребовали от правительства РФ соблюдать права ЛГБТ
Исполнять обязательства по защите представителей ЛГБТИ-сообщества призвали российское правительство послы пяти стран: Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии 27 июня в обращении стран-участниц партнерства «Пять Глаз».
ИА Красная Весна 05:15
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:30
Космос
Тейя — таинственная планета или теория происхождения Луны
О загадке появления Луны учёные спорят до сих пор. Существует несколько теорий её происхождения.
SM News 03:56
Футбол
Газзаев: футболисты ЦСКА «планомерно деградируют»
Остальные футболисты, как считает Газзаев, «планомерно деградируют».
ИА Красная Весна 06:08
Шоу-бизнес
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02
Политика
Наблюдателей надо воспринимать как партнеров, заявила глава ЦИК
Ход общероссийского голосования контролируют уже порядка 500 тысяч наблюдателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, призвав комиссии воспринимать их как партнёров и благодарить за выявленные нарушения.
РИА Новости 06:23
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет
Новые единовременные выплаты получат семьи с детьми, не достигшими шестнадцати лет.
ToDay News Ufa 06:16
Здоровье
Число выявленных случаев коронавируса на Украине превысило 40 тыс
За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 994 новых случая коронавируса, общее число случаев заражения увеличилось до 40 008, сообщает Минздрав Украины на своей странице в Facebook.
Rambler News Service 25 июня в 03:39
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Наука
Обнаружены новые частицы у Солнца
В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца.
Evo-rus.com 25 июня в 02:19
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
RT на русском 04:35
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
"В апреле — мае клиенты не знали, чего ждать, поэтому переводили денежные средства в накопительные счета, с которых могли в случае необходимости снять деньги с минимальными потерями", — считают в Газпромбанке.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
Общество
Депутату Мосгордумы Митрохину не дали вывезти пробы воды и почвы после разлива топлива в Норильске
«Новая газета» сообщает, что сотрудники аэропорта в Норильске не позволили депутату Мосгордумы вывезти пробы воды и почвы, собранные журналистами после разлива топлива на ТЭЦ.
Sota.vision 06:09
Политика
NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных
В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
Политика
Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло»
«Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
RT на русском 05:06
Общество
В Омске председатель УИК выиграла квартиру в лотерее на голосовании
Жительница села Лузино и председатель УИК №1352 Анна Ганева выиграла квартиру в лотерее, организованной на избирательных участках в Омске.
Sota.vision вчера в 02:39
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru 25 июня в 12:48
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Космос
НАСА показало уникальное видео десяти лет из жизни Солнца
НАСА выпустило часовой фильм, в котором объединило десять лет наблюдений за Солнцем. В ролике показан каждый день наблюдений за светилом.
Невские Новости 05:32
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
Культура
Шнуров назвал «высшие точки в творчестве» Ефремова и Серебренникова
ИА Красная Весна вчера в 16:10
Авто
Mazda представит турбированную Mazda 3 в августе
Ранее сообщалось, что турбированный мотор может получить как седан, так и хэтчбек Mazda 3. Вероятно, речь идет о 2,5-литровом агрегате с турбонаддувом от Mazda6, CX-5 и CX-9, который развивает 250 л.с. мощности.
SpeedMe вчера в 02:51