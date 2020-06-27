с чего всё началось

Напомним, что строительство «Турецкого потока» стартовало в 2017 году. В январе текущего года Путин и Эрдоган его торжественно открыли в Стамбуле.

Технологии Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб.

Политика Саакашвили считает, что Россия опередила Украину в сфере реформ Россия опередила Украину в сфере реформ, считает глава исполкома украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. 509

Футбол «Ростову» разрешили сыграть с «Арсеналом» основным составом Вслед за столичным "Динамо", которому позволили сыграть в матче 24-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА основным составом, подобное разрешение от местного Роспотребнадзора получил и "Ростов".

Политика Пять стран потребовали от правительства РФ соблюдать права ЛГБТ Исполнять обязательства по защите представителей ЛГБТИ-сообщества призвали российское правительство послы пяти стран: Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии 27 июня в обращении стран-участниц партнерства «Пять Глаз». 10

Авто В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов. 879

Космос Тейя — таинственная планета или теория происхождения Луны О загадке появления Луны учёные спорят до сих пор. Существует несколько теорий её происхождения.

Политика Наблюдателей надо воспринимать как партнеров, заявила глава ЦИК Ход общероссийского голосования контролируют уже порядка 500 тысяч наблюдателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, призвав комиссии воспринимать их как партнёров и благодарить за выявленные нарушения.

Здоровье Число выявленных случаев коронавируса на Украине превысило 40 тыс За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 994 новых случая коронавируса, общее число случаев заражения увеличилось до 40 008, сообщает Минздрав Украины на своей странице в Facebook.

Политика Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2» Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине. 344

Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 146

Наука Обнаружены новые частицы у Солнца В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца. 22

Экономика Вкладчики изменили сберегательную тактику "В апреле — мае клиенты не знали, чего ждать, поэтому переводили денежные средства в накопительные счета, с которых могли в случае необходимости снять деньги с минимальными потерями", — считают в Газпромбанке. 22

Шоу-бизнес Асмус подтвердила, что является инициатором развода Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.

Политика Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло» «Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко. 2

Энергетика ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран. 33

Космос НАСА показало уникальное видео десяти лет из жизни Солнца НАСА выпустило часовой фильм, в котором объединило десять лет наблюдений за Солнцем. В ролике показан каждый день наблюдений за светилом. 1

Общество Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор". 473