Футбол

Soccer.ruSoccer.ruВенгрия в домашнем матче одолела Азербайджан

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В матче 8-го тура квалификации к Евро-2020 сборная Венгрии с минимальным счетом обыграла команду Азербайджана. После этой победы Венгрия подымется на 2-ую строчку группы, Азербайджан замыкает список.
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