Экономика
Rambler News ServiceVeon отчитался о снижении квартальной выручки
Выручка Veon в России, где компания оказывает услуги под брендом "Билайн", снизилась на 2,6% до 67,4 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 8,9% до 28,1 млрд руб. Выручка от оказания мобильных услуг снизилась на 4,2% до 58,1 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой в группу Плющенко
Sport.ru вчера в 12:59
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
Политика
Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет вчера в 08:54
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковокй одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Футбол
РФС не планирует доигрывать сезон РПЛ в одном или нескольких регионах
РФС не рассматривает возможность проведения оставшихся матчей чемпионата России в одном или нескольких регионах.
Sports.ru 09:55
Наука
Суперкомпьютер нашел четыре эффективных лекарства от коронавируса
iReactor вчера в 04:27
Общество
Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе
Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
Футбол
У Леонида Федуна обнаружили коронавирус
Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован из-за диагностированной коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:09
Политика
Украина захотела доминировать в переговорах по Донбассу
Украина рассчитывает, что Россия захочет повысить уровень своего представительства в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в ответ на расширение состава украинской делегации.
Lenta.ru 07:59
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Общество
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий.
Информационный центр Правительства Москвы 09:57
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Общество
Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия
Сбербанк не принимает к оплате карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, несмотря на рекомендацию ЦБ продлить действие таких карт до 1 июля.
Forbes 10:02
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv вчера в 04:33
Политика
Путин затруднился назвать сроки снятия ограничений из-за коронавируса
Пока трудно сказать, в какие сроки начнется снятие ограничений из-за коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 08:59
Авто
УАЗ выпустит экономичный «Пикап»
Гамма модели УАЗ "Пикап" дополнится новой версией - с битопливным двигателем, способным потреблять как бензин, так и сжатый природный газ (метан).
Российская газета 04:10
Армия и оружие
Появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал фото группировки из четырех фрегатов: трех американских и британского, - крейсирующих в Баренцевом море у северных границ России.
Российская газета 05:26
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи
Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 03:59
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Происшествия
В Воронеже в жилом доме обрушился балкон
По данным пресс-центра ЖКХ Воронежа, балкон обрушился на втором этаже трехэтажного дома, построенного почти 70 лет назад.
ТАСС 06:44
Общество
Поэтапный план выхода Кубани из карантина будет представлен 12 мая
Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, по поручению президента все регионы сейчас разрабатывают план поэтапного выхода из режима ограничений, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Ясно 07:46
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых Lada
Названия оформлены и в связке с LADA, и по отдельности, поэтому, скорее всего, в дальнейшем они будут использованы для будущих моделей LADA.
Автоновости дня 06:02
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Космос
Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра
Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра. Она располагается на расстоянии около тысячи световых лет от нашей планеты.
Ferra вчера в 14:09
Здоровье
Ещё 5 медработников заразились коронавирусом в Ивановской области
В числе новых выявленных носителей коронавируса есть медицинские работники.
Кстати.News 07:03
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
Игры
Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath
В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru 05:00