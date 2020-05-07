Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceVeon отчитался о снижении квартальной выручки

Выручка Veon в России, где компания оказывает услуги под брендом "Билайн", снизилась на 2,6% до 67,4 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 8,9% до 28,1 млрд руб. Выручка от оказания мобильных услуг снизилась на 4,2% до 58,1 млрд рублей.
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«Вымпелком» потерял 1,4% абонентов

Ведомости07:19

У VEON ухудшились квартальные результаты

Piter.tv04:29

Холдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов

Интерфакс02:22

Выручка «Вымпелкома» по МСФО в I квартале снизилась на 2,6%

ПРАЙМ06:07

Владелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии

РБК03:21

Владелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии коронавируса

ИА Красная Весна04:10

Veon отчитался о снижении квартальной выручки

Rambler News Service01:44
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Общество

Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
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Авто

Land Rover вывела на испытания новый Defender с мотором V8

Land Rover вывел на дорожные испытания новый Defender с V8.
Тарантас Ньюс вчера в 13:27
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Общество

Брянского губернатора спросили, будут ли сняты ограничения с 12 мая

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вчера выступил в эфире телеканала Россия24.
Заря (г. Карачев) 07:27
27
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец 06:36
6
Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
2,3K
Авто

ГАЗ снял с производства старые «ГАЗоны»

Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
Автоновости дня вчера в 01:06
11
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
151
Политика

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
2,5K
Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
1,1K
Политика

Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
Коммерсантъ 13:42
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Политика

Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России.
Газета.Ru 08:32
1,2K
Общество

12 мая масочный режим введут в Воронежской области

Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
Обозреватель Врн вчера в 15:22
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Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
248
Общество

Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 07:57
63
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,7K
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
Известия 13:18
15
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 23:33
248
Происшествия

Полковник ФСБ получал 100 тысяч евро в обед

В период с 2007 по 2013 годы Фролов получил в общей сложности 87 миллионов рублей за общее покровительство банка.
МонаВиста 06:52
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
19
Общество

Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений

В Самарской области подготовлены предложения по первому этапу снятия ограничений.
ГТРК Самара 03:04
95
Общество

В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, а информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
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Фигурное катание

Губерниев высказался об уходе Трусовой от Тутберидзе

ProstoProSport вчера в 12:30
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Гаджеты

SSD-накопители ADATA Ultimate SU720 выполнены в формате 2,5 дюйма

Компания ADATA Technology анонсировала твердотельные (SSD) накопители Ultimate SU720: изделия ориентированы прежде всего на тех пользователей, которые обновляют систему или хотят перейти с традиционного жёсткого диска на флеш-решение.
3DNews 00:01
Общество

Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые.
Ведомости 08:51
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Политика

У личного помощника Трампа выявили коронавирус

У личного помощника президента США Дональда Трампа выявили коронавирус. Он также является одним из военнослужащих американской армии.
Piter.tv 12:35
3
Происшествия

СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова

Российская газета 09:37
8
Политика

Рейтинг Путина упал до исторического минимума

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости вчера в 10:49
7,8K
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