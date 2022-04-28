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Veon отложил смену юрисдикции с Бермудских островов на Великобританию

Владелец оператора мобильной связи «Билайн», компания Veon передумала переезжать в Великобританию, отложив смену юрисдикции, сообщается на корпоративном сайте.
Lenta.ru
"Veon приостановил все действия, связанные с ранее предложенной сменой юрисдикции Veon Ltd. в Великобританию, и продолжит рассмотрение оптимальной корпоративной структуры для группы", - отмечается в сообщении.
ТАСС
Речь шла о создании публичной компании с ограниченной ответственностью, которая, как ожидается, будет выполнять функции зарегистрированной на территории Бермудских островов VEON Ltd., которая является конечной материнской компанией группы VEON.
Интерфакс
Согласно отчету компании, выручка Veon по итогам 2021 года составила $7,788 млрд, +10,1% в годовом исчислении.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Владелец «Билайна» приостановил смену юрисдикции с Бермудских островов на Великобританию
Коммерсантъ01:50
Владелец «Вымпелкома» приостановил смену юрисдикции на Великобританию
Forbes02:46
VEON остановил смену юрисдикции с Бермудских Островов на Великобританию
РБК02:46
VEON приостановил перевод материнской компании в Британию
Finam.Ru02:25
Veon отложил смену юрисдикции с Бермудских островов на Великобританию
Lenta.ru02:54
Veon приостанавливает все действия по смене юрисдикции на Великобританию
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VEON приостановил процесс перевода юрисдикции на Великобританию
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