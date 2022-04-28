"Veon приостановил все действия, связанные с ранее предложенной сменой юрисдикции Veon Ltd. в Великобританию, и продолжит рассмотрение оптимальной корпоративной структуры для группы", - отмечается в сообщении.
Речь шла о создании публичной компании с ограниченной ответственностью, которая, как ожидается, будет выполнять функции зарегистрированной на территории Бермудских островов VEON Ltd., которая является конечной материнской компанией группы VEON.
По словам представителя общественной организации «Внуки» Алены Березовской, которая находилась в гуманитарной колонне, обстрел произошел днем в среду, 28 апреля, когда добровольцы возвращались из Харьковской области.
«УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Владимирской области, 1979 года рождения, являющегося сторонником проукраинской националистической идеологии и причастного к публичным призывами к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет», — цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.
14 апреля помощник президента России Максим Орешкин рассказал, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и других социальных выплат.