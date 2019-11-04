Экономика

КоммерсантъКоммерсантъVeon сократила выручку в России

По итогам третьего квартала общая выручка Veon в России уменьшилась на 2,7% до 74,6 млрд руб. по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сокращение показателя связано со снижением выручки в мобильном сегменте, она уменьшилась на 1,9% год к году, до 58,3 млрд. руб.
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Выручка VEON по МСФО в III квартале снизилась до $2,22 млрд

ПРАЙМ03:47

Выручка «Вымпелкома» падает второй квартал подряд

Ведомости01:38

Компания «Вымпелком» снова теряет выручку

ГЛАС.RU03:18

Veon сократила выручку в России

Коммерсантъ02:41

Выручка «ВымпелКома» в 3 квартале снизилась на 2,7% - до 74,7 млрд рублей

Finam.Ru02:36

Компания Билайн объяснила снижение выручки «бюджетной моделью потребления» своих абонентов

Эхо Москвы03:32

«Билайн» объяснил снижение выручки «бюджетным потреблением» абонентов

РБК01:00
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Политика

Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Культура

Опубликованы названия кинокомпаний, не вернувших миллионы государству

Министерство культуры РФ опубликовало список компаний, получивших господдержку, но не вернувших средства в казну.
Piter.tv 11:14
Политика

США официально заявили о выходе из Парижского соглашения

США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 17:06
Политика

В Совфеде отреагировали на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Ранее МИД Украины направил России ноту с требованием вернуть украинские военные корабли, захваченные в ходе инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
РБК 16:32
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Здоровье

5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез

Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru 12:18
Общество

Гафур приговорена к 8,5 годам заключения за контрабанду наркотиков

Участница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро голландская бегунья Мадиэя Гафур приговорена к лишению свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев за контрабанду наркотиков, сообщает Би-би-си.
РИА Новости 14:20
Футбол

Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом»

Газета.Ru 14:01
Единоборства

Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалева

В Лас-Вегасе только что завершился вечер профессионального бокса, в котором Сауль «Канело» Альварес одержал досрочную победу над Сергеем Ковалевым и отобрал у него пояс чемпиона WBO в полутяжелом весе.
Allboxing.ru вчера в 01:16
Гаджеты

Видеокарта Radeon RX 5500M превзошла мобильную GeForce GTX 1650

В октябре компания AMD представила десктопную видеокарту Radeon RX 5500 и мобильную RX 5500M.
Игромания.ру 02 ноября в 09:43
Политика

Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.
RT на русском 14:07
Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
Политика

Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл

О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Коммерсантъ 09:35
Космос

Сработало! Илон Маск передал первое сообщение через спутниковую сеть для всемирного Интернета

Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) написал и отправил на своей странице в Twitter первое сообщение через спутниковую сеть Starlink.
IT-World вчера в 11:18
Космос

Астронавты попробуют испечь свежее печенье на борту МКС

Территория новостей 01 ноября в 23:31
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о сути нового иска компании к «Газпрому».
РБК 16:26
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Авто

Кроссовер Honda X-NV вышел в продажу

Компания Honda объявила старт продаж нового небольшого паркетника Honda X-NV.
Новые автомобили 01 ноября в 22:20
Гаджеты

Redmi K30 станет самым бюджетным смартфоном с поддержкой 5G

Политическая Экспертиза вчера в 23:55
Политика

В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал решение Министерства финансов США ввести санкции в отношении нескольких иранских граждан, в том числе сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы.
RT на русском 15:11
Авто

Страшный сон «Патриота»: Haval H5 может подкосить УАЗ

Известия 16:02
Фигурное катание

Новый номер Медведевой поставлен на песню Билли Айлиш

Евгений Медведева показала отрывок из своего нового показательного номера на песню Билли Айлиш — I dont wanna be you anymore.
Metaratings 13:34
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Watch будут втрое дешевле Apple Watch 5

Для сравнения, цена Apple Watch 5 на китайском рынке составляет 611 долларов, Samsung Galaxy Watch LTE подешевле — 355 долларов.
UfaTime.ru 11:05
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой говорится о том, что слишком долгая процедура получения разрешения от Дании на строительство газопровода «Северный поток – 2» гарантировала преимущества Украине.
Gazeta.SPb 01 ноября в 12:09
Хоккей

«Нефтехимик» обыграл ЦСКА и одержал девятую победу подряд в КХЛ

РИА Новости 11:11
Музыка

Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
Известия 14:40
Общество

Зеленский пообещал наказать заказчиков убийства советницы мэра Херсона

РИА Новости 15:04
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика

Путин назначил нового начальника полиции по Петербургу и Ленобласти

REGNUM 13:22
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