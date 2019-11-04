Экономика
КоммерсантъVeon сократила выручку в России
По итогам третьего квартала общая выручка Veon в России уменьшилась на 2,7% до 74,6 млрд руб. по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сокращение показателя связано со снижением выручки в мобильном сегменте, она уменьшилась на 1,9% год к году, до 58,3 млрд. руб.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:08, Вашингтон
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Футбол
«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско
Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Общество
«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф
В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 13:51
Космос
В США испытали новейший космический корабль Starliner
На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.
Российская газета 13:33
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»
ТК Звезда вчера в 11:28
Экономика
Украина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
Вести.Ru 01 ноября в 04:22
Общество
Россия увеличит на $10 млн ежегодную помощь Африке через программы ООН
"Вопросы экономического развития являются неотъемлемой и приоритетной составляющей в отношениях нашей страны с государствами континента, что еще раз подтвердил состоявшийся в октябре в Сочи первый саммит Россия - Африка", - подчеркнул он.
ТАСС 13:18
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Эксперт АвтоВАЗ объяснил хлипкость кузова современных автомобилей.
Актуальные Новости вчера в 04:38
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Политика
Президент назначил атамана Всероссийского казачьего общества
Президент подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества и поручил разместить штаб казаков в Москве.
Российская газета 14:01
Общество
Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни
Ведомости вчера в 07:03
Авто
Индийский Renault Duster может появиться в России
Второе поколение Renault Duster уже несколько лет продаётся на европейском рынке, а вот когда полноценная новая генерация внедорожника появится на российском рынке, точных данных нет.
Профиль 10:11
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Политика
Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России
Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к сентябрьскому решению Евросоюза продлить антироссийские санкции.
РИА Новости 12:50
Армия и оружие
Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео
Российская газета 03:09
Киберспорт
Matumbaman и Heen присоединились к Team Secret
Состав Team Secret: Лассе 'MATUMBAMAN' Урпалайнен; Михал 'Nisha' Янковски; Людвиг 'zai' Уолберг; Язид 'YapzOr' Жарадат; Клемент 'Puppey' Иванов; Сонг Го 'Heen' Ли (тренер).
Dota2.ru 13:26
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 10:45
Общество
В Барселоне начались акции протеста из-за визита короля Испании
RT на русском 13:54
Общество
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
В День народного единства президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Вести.Ru 05:45
Единоборства
Альварес откажется от чемпионского титула после победы над Ковалёвым
Life.ru вчера в 11:52
Политика
Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»
Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 09:43
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии отказался признать сына Оксаны Воеводиной
Не успела Оксана Воеводина впервые показать своего первенца Леона, которого родила от бывшего короля Малайзии Фариса Мухаммада V, как от монаршей особы последовал ответ.
Комсомольская правда 12:20
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву
Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из шведской приемной семьи, прилетел с ними из Варшавы в Москву.
Известия вчера в 06:50
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41