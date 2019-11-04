Экономика

КоммерсантъКоммерсантъVeon сократила выручку в России

По итогам третьего квартала общая выручка Veon в России уменьшилась на 2,7% до 74,6 млрд руб. по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сокращение показателя связано со снижением выручки в мобильном сегменте, она уменьшилась на 1,9% год к году, до 58,3 млрд. руб.
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Выручка VEON по МСФО в III квартале снизилась до $2,22 млрд

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Выручка «ВымпелКома» в 3 квартале снизилась на 2,7% - до 74,7 млрд рублей

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«Билайн» объяснил снижение выручки «бюджетным потреблением» абонентов

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Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

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Продюсер Виктор Дробыш пришел в студию программы «Секрет на миллион», чтобы поддержать своего коллегу и друга Стаса Пьеху.
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В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
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В Москве – на Красной площади – Владимир Путин возложил цветы к памятнику предводителям ополчения – Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому.
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Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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В Турции изучают предложение России о поставках истребителей

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Новый «Терминатор» неудачно стартовал в американском прокате

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Дочь Польны и Клявера попала в реанимацию в критическом состоянии

Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны четырнадцатилетняя Эвелин угодила в реанимацию, где находится в критическом состоянии.
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На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
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Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
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Правительство Украины уволило главу космического агентства

Отмечается, что украинское правительство уже объявило конкурс на должность нового главы космического агентства.
Красная весна 07:15
Футбол

«Оренбург» обыграл «Урал» в матче чемпионата России

Футболисты "Оренбурга" обыграли екатеринбургский "Урал" в матче 15-го тура чемпионата России.
РИА Новости 07:57
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Стеклянный шар отправят в космос перед Новым годом

РЕН ТВ вчера в 19:13
Армия и оружие

Разведение сил в районе села Петровское в Донбассе не состоялось

BFM.ru 07:44
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На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
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Названа дата выхода нового мультфильма про Человека-паука

Киностудия Sony Pictures выпустит сиквел мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 8 апреля 2022 года.
Piter.tv вчера в 12:54
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Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

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Арбитр Буке обслужит матч Лиги чемпионов «Локомотив» – «Ювентус»

Французская бригада арбитров во главе с Рудди Буке рассудит матч между московским "Локомотивом" и туринским "Ювентусом".
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В Москве проходят два «Русских марша»

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Грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Cygnus, построенный корпорацией Northrop Grumman, пристыковался к Международной космической станции.
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Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
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Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ

В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
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Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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Шоу-бизнес

Лановому стало плохо во время спектакля

Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
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Поклонская желает всем русским вернуться в прекрасную Россию будущего

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