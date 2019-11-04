Экономика
КоммерсантъVeon сократила выручку в России
По итогам третьего квартала общая выручка Veon в России уменьшилась на 2,7% до 74,6 млрд руб. по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сокращение показателя связано со снижением выручки в мобильном сегменте, она уменьшилась на 1,9% год к году, до 58,3 млрд. руб.
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