Экономика
КоммерсантъVeon сократила выручку в России
По итогам третьего квартала общая выручка Veon в России уменьшилась на 2,7% до 74,6 млрд руб. по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сокращение показателя связано со снижением выручки в мобильном сегменте, она уменьшилась на 1,9% год к году, до 58,3 млрд. руб.
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Шоу-бизнес
Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля
Известному актеру Василию Лановому понадобилась помощь медиков во время выступления в спектакле Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Общество
Выросшие в пассажирском поезде огромные грибы удивили пользователей интернета
Пользователь Facebook Егор Клецов опубликовал на своей странице фотографию из украинского пассажирского поезда, в котором растут грибы.
Происшествия
Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии
Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл к МКС
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что грузовой корабль Cygnus прибыл к Международной космической станции (МКС).
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Политика
Крысы Порошенко бегут с тонущей «Украины»
Факт наличия двойного гражданства, как и факт приобретения семейством Луценко недвижимости в Лондоне, замалчивается и тщательно скрывается, поскольку придание огласке этой информации может нанести серьёзный репутационный удар по экс-президенту Петру Порошенко, кумовьями которого являются Юрий и Ирина Луценко.
Происшествия
Пираты похитили часть экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Футбол
«Эвертон» сообщил о состоянии получившего тяжелую травму Андре Гомеша
26-летний футболист накануне получил тяжелую травму в матче 11-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом».
Кино
«Джокер» претендует на 16 «Оскаров»
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" студия Warner Bros. номинировала на 16 главных номинаций премии Американской киноакадемии, передает TopNews.
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Общество
В России подали рекордный иск на 100 триллионов рублей
В Федеральной службе судебных приставов сообщили о рекордном иске о компенсации морального ущерба: некий истец в Оренбургской области потребовал с ведомства 100 триллионов рублей за якобы нанесенный ему службой судебных приставов моральный вред.
Общество
МВД может ввести штраф за превышение скорости на 20 километров в час
«МВД с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», - рассказали в министерстве внутренних дел.
Политика
Украинские военные жалуются на качество питания в армии
Военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Гром сообщил на своей странице в Facebook о плохом качестве питания в некоторых частях армии страны.
Культура
Путин высоко оценил экспонаты выставки «Память поколений»
Шоу-бизнес
Супруга футболиста Павла Мамаева показала редкое фото с детьми
Футболист Павел Мамаев после скандальных драк в сентябре вышел на свободу из колонии и сразу вернулся домой к жене и детям.
Происшествия
Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей
Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
Общество
Нападение на иранское консульство в Ираке привело к жертвам
На фоне развернувшихся в Ираке массовых беспорядков произошла попытка атаковать иранское консульство в городе Кербеле к югу от столицы страны.
Технологии
Эксперты рассказали, как выявить слежку за владельцем смартфона
Эксперты по информационной безопасности заявили, что почти все приложения на смартфонах занимаются сбором данных владельцев.
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномально теплой погоды
Аномально теплая погода в ноябре может негативно повлиять на здоровье людей.
Экономика
WSJ: Минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью
Министерство юстиции США проводит расследование в отношении производителя экипировки и спорттоваров Under Armour, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
Политика
Медведев заявил, что цифровое неравенство так и не преодолено
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал отсутствие прорыва в борьбе по ликвидации цифрового неравенства.
Шоу-бизнес
Леонид Барац развелся со второй женой
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на изготовление ракеты «Ангара»
Ракету-носитель "Ангара" должны были построить к 15 октября 2021 года. Контракт был расторгнут со стороны "Роскосмоса".
Автоспорт
Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира
Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.