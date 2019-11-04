Экономика

КоммерсантъКоммерсантъVeon сократила выручку в России

По итогам третьего квартала общая выручка Veon в России уменьшилась на 2,7% до 74,6 млрд руб. по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сокращение показателя связано со снижением выручки в мобильном сегменте, она уменьшилась на 1,9% год к году, до 58,3 млрд. руб.
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«Билайн» объяснил снижение выручки «бюджетным потреблением» абонентов

РБК01:00

Выручка «Вымпелкома» падает второй квартал подряд

Ведомости01:38

Veon сократила выручку в России

Коммерсантъ02:41

Компания Билайн объяснила снижение выручки «бюджетной моделью потребления» своих абонентов

Эхо Москвы03:32

Выручка «ВымпелКома» в 3 квартале снизилась на 2,7% - до 74,7 млрд рублей

Finam.Ru02:36

Компания «Вымпелком» снова теряет выручку

ГЛАС.RU03:18

Выручка VEON по МСФО в III квартале снизилась до $2,22 млрд

ПРАЙМ03:47
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Шоу-бизнес

Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля

Известному актеру Василию Лановому понадобилась помощь медиков во время выступления в спектакле Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Слово и Дело 01:38
Общество

Выросшие в пассажирском поезде огромные грибы удивили пользователей интернета

Пользователь Facebook Егор Клецов опубликовал на своей странице фотографию из украинского пассажирского поезда, в котором растут грибы.
Lenta.ru 04:04
Происшествия

Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.
РБК 04:52
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Политика

В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Космос

Американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл к МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что грузовой корабль Cygnus прибыл к Международной космической станции (МКС).
RT на русском 04:46
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС 01:33
Политика

Крысы Порошенко бегут с тонущей «Украины»

Факт наличия двойного гражданства, как и факт приобретения семейством Луценко недвижимости в Лондоне, замалчивается и тщательно скрывается, поскольку придание огласке этой информации может нанести серьёзный репутационный удар по экс-президенту Петру Порошенко, кумовьями которого являются Юрий и Ирина Луценко.
Rusvesna.su 02:36
Происшествия

Пираты похитили часть экипажа норвежского судна у берегов Бенина

RT на русском вчера в 16:43
Футбол

«Эвертон» сообщил о состоянии получившего тяжелую травму Андре Гомеша

26-летний футболист накануне получил тяжелую травму в матче 11-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом».
РБК 04:35
Шоу-бизнес

Александр Семчев госпитализирован в тяжелом состоянии

Bimru.ru 01:40
Кино

«Джокер» претендует на 16 «Оскаров»

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" студия Warner Bros. номинировала на 16 главных номинаций премии Американской киноакадемии, передает TopNews.
Газета.Ru 03:00
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

RT на русском 01 ноября в 08:20
Общество

В России подали рекордный иск на 100 триллионов рублей

В Федеральной службе судебных приставов сообщили о рекордном иске о компенсации морального ущерба: некий истец в Оренбургской области потребовал с ведомства 100 триллионов рублей за якобы нанесенный ему службой судебных приставов моральный вред.
Российская газета 04:39
Общество

МВД может ввести штраф за превышение скорости на 20 километров в час

«МВД с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», - рассказали в министерстве внутренних дел.
Форпост Северо-Запад 03:32
Политика

Украинские военные жалуются на качество питания в армии

Военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Гром сообщил на своей странице в Facebook о плохом качестве питания в некоторых частях армии страны.
Газета.Ru 02:54
Культура

Путин высоко оценил экспонаты выставки «Память поколений»

Российская газета 03:45
Шоу-бизнес

Супруга футболиста Павла Мамаева показала редкое фото с детьми

Футболист Павел Мамаев после скандальных драк в сентябре вышел на свободу из колонии и сразу вернулся домой к жене и детям.
Летидор вчера в 13:28
Происшествия

Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 20:34
Общество

Нападение на иранское консульство в Ираке привело к жертвам

На фоне развернувшихся в Ираке массовых беспорядков произошла попытка атаковать иранское консульство в городе Кербеле к югу от столицы страны.
Новостной фронт 03:56
Технологии

Эксперты рассказали, как выявить слежку за владельцем смартфона

Эксперты по информационной безопасности заявили, что почти все приложения на смартфонах занимаются сбором данных владельцев.
iReactor вчера в 15:47
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномально теплой погоды

Аномально теплая погода в ноябре может негативно повлиять на здоровье людей.
URA.Ru вчера в 07:16
Экономика

WSJ: Минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении производителя экипировки и спорттоваров Under Armour, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Ведомости 03:59
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Политика

Медведев заявил, что цифровое неравенство так и не преодолено

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал отсутствие прорыва в борьбе по ликвидации цифрового неравенства.
ТАСС 03:57
Шоу-бизнес

Леонид Барац развелся со второй женой

StarHit.ru 00:30
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на изготовление ракеты «Ангара»

Ракету-носитель "Ангара" должны были построить к 15 октября 2021 года. Контракт был расторгнут со стороны "Роскосмоса".
Новые Известия 02 ноября в 02:56
Автоспорт

Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира

Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Юга.ру вчера в 15:48
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