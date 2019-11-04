Экономика
Коммерсантъ«Вымпелком» освобождает помещения
Оператор начал сокращать сеть салонов "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом.
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Наука
Мысли о ярком и темном свете меняют размер зрачков
Волга-Медиа вчера в 20:56
Политика
Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.
ФАН 07:01
Здоровье
Уральский регион оказался в лидерах по убыли врачей
По оценке Минздрава, курганская область занимает седьмое место в десятке регионов, лидирующих по количеству сокращений врачей.
URA.Ru 01 ноября в 21:32
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Авто
Пикап нового поколения Ford F-150 замечен на тестах
Согласно предварительной информации новая генерация Ford F-150 будет оснащаться 4,8 литровым двигателем V8 (в актуальной версии 5,0 литровый агрегат).
ГЛАС.RU 05:15
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Армия и оружие
Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru 18:29
Происшествия
Китайская баржа с грузом сои села на мель в Амуре
На сопредельной территории напротив города Благовещенск баржа с грузом сои села на мель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:09
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия вчера в 14:20
Армия и оружие
Почему «Булава» не летает на запад
30 октября атомный стратегический подводный ракетоносец К-549 «Князь Владимир» (проект 955А «Борей-А») впервые произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-30 «Булава» из акватории Белого моря, поразив условную цель на полигоне Кура (Камчатка).
Ведомости 16:15
Происшествия
У берегов Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 у берегов Тонга. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 18:59
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru вчера в 15:54
Происшествия
Вертолет президента Боливии совершил экстренную посадку
Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил в понедельник экстренную посадку.
ТАСС 15:37
Технологии
В World of Warcraft планируют добавить поддержку трассировки лучей
CyberSport.ru 10:37
Общество
Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре
Вечером в понедельник российские пользователи "ВКонтакте" при помощи сервиса Downdetector сообщали о сбоях в работе ресурса по всей стране.
ТАСС 16:22
Футбол
Спартак — Арсенал (Тула) 0:1
Советский спорт 12:54
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Ежегодно эта дата отмечается пятого ноября.
ТК Звезда 16:38
Гаджеты
Лиза Су пообещала чипы AMD Ryzen 4000 в начале 2020 года
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что новое поколение APU Ryzen 4000 семейства Renoir будет запущено в начале следующего года.
Игромания.ру 16:24
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Финансы
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49
Шоу-бизнес
Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости 14:51
Авто
В Узбекистан скоро доставят первую партию Chevrolet Trailblazer
Компания GM Thailand в конце октября направила первую партию автомобилей марки Chevrolet Trailblazer в Узбекистан.
Goroday.ru 10:12
Происшествия
На Камчатке проверяют данные об избиении женщиной малолетнего ребенка
В полиции Камчатки проводят доследственную проверку по факту избиения малолетнего ребёнка в семье, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД РФ.
РИА Новости 17:50
Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Армия и оружие
В США назвали Россию «самой реальной военной угрозой»
Россия оценивается как «самая реальная военная угроза» для США, а также «для американских интересов в Европе».
Телеканал 360° 02 ноября в 19:05
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38