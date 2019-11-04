Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Вымпелком» освобождает помещения

Оператор начал сокращать сеть салонов "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом.
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«Вымпелком» освобождает помещения

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«Билайн» объяснил снижение выручки «бюджетным потреблением» абонентов

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
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Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
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