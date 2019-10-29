Генеральный директор «Веры-Олимп» Дмитрий Дюмин не ответил на запрос AdIndex. Через своего основного акционера, компанию «Стинн», группа выкупила в операторе наружной рекламы 48,57%, сообщили в пресс-службе Russ Outdoor. Ходатайство на покупку пакета ФАС согласовала компании еще в июле.

«Вера-Олимп» закрыла сделку по покупке доли в Russ Outdoor

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