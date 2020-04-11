Религия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВербное Воскресенье: где взять символ праздника православным на самоизоляции

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Приближается один из двунадесятых христианских праздников - Вход Господень в Иерусалим, который чаще называют Вербным Воскресеньем. Важнейшим атрибутом, символом этого праздника является веточка вербы. Однако в нынешнем году у многих пожилых москвичей с получением ее могут возникнуть проблемы.
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Вера поможет: где взять вербу пожилым хабаровчанам в условиях самоизоляции

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