Религия
Московский КомсомолецВербное Воскресенье: где взять символ праздника православным на самоизоляции
Приближается один из двунадесятых христианских праздников - Вход Господень в Иерусалим, который чаще называют Вербным Воскресеньем. Важнейшим атрибутом, символом этого праздника является веточка вербы. Однако в нынешнем году у многих пожилых москвичей с получением ее могут возникнуть проблемы.
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Вера поможет: где взять вербу пожилым хабаровчанам в условиях самоизоляции
Московский Комсомолецвчера в 00:15
Эксперты рассказали, где взять главный символ Вербного воскресенья в условиях самоизоляции
Актуальные Новости10 апреля в 16:03
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Комментарии
Армия и оружие
«Звездочка» передала Минобороны исследовательское судно «Академик Александров»
ТАСС 01:55
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Происшествия
В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов
В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов, выписались пять.
РБК 02:32
Происшествия
В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар
В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
Футбол
Погба рассказал о своем восстановлении от травмы
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отметил, что пропуск части сезона из-за травмы сделал его более голодным до футбола.
Спорт-Экспресс вчера в 13:37
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
RT на русском вчера в 16:47
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне.
РБК вчера в 19:52
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
Общество
В Москве устроят масштабную дезинфекцию
В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на территории столицы 12 апреля устроят очередную масштабную дезинфекцию.
Газета.Ru вчера в 17:47
Здоровье
СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей
Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК вчера в 21:32
Спорт
Юлия Ефимова показала, как плавать на кухне и запустила новый челлендж
P. S. плаваю я лучше чем говорю и снимаю видео, да и на суще так себе. Зато всегда на позитиве, – подписала Ефимова видеоролик в инстаграме.
Спорт день за днем 09 апреля в 05:12
Происшествия
В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау
Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла и дыма высотой в полкилометра.
Газета.Ru вчера в 07:08
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Общество
Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
Армия и оружие
На Донбассе пропали 400 офицеров ВСУ: сводка о военной ситуации
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su 10 апреля в 09:30
Политика
Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
Общество
Ведущий эпидемиолог Китая обозначил сроки перелома пандемии Covid-19
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал прогноз, когда можно ожидать перелома пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.
Ридус 02:41
Здоровье
Глава Башкирии Радий Хабиров посетил РКБ имени Куватова
Одиннадцатого апреля Глава Башкортостана Радий Хабиров навестил пациентов в закрытой на карантин республиканской клинической больнице им. Куватова.
ToDay News Ufa вчера в 17:52
Общество
В Госдуме предлагают кабмину расширить поддержку нуждающихся семей
Депутат Государственной Думы Михаил Щапов предлагает расширить меры поддержки нуждающихся семей, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 01:27
Общество
179 россиян вылетели из Токио в Москву
Аргументы и Факты 01:47
Общество
Елена Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду
Бояться заказанной через сервисы доставки еды не стоит, утверждает врач и телеведущая Елена Малышева.
Московский Комсомолец вчера в 20:11
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости вчера в 17:54
Кино
Disney перезапустит мультфильм «Робин Гуд»
Компания Disney работает над ремейком своего мультфильма Робин Гуд.
iReactor вчера в 11:27
Происшествия
В Канны не пустили самолёт с богачами из-за нарушения карантина
Частный британский самолет вместе с пассажирами, которые направлялись в Канны, пришлось развернуть буквально на полпути до заветной цели.
Live24 10 апреля в 10:06