Общество

RT на русскомRT на русскомВербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.
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