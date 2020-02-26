Общество
RT на русскомВербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.
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Здоровье
Эзотерики считают, что коронавирус опасен не для всех
Коронавирус ведет происхождение из КНР — страны, которая перенаселена и в которой существует мощный эгрегор коллективности, опирающийся на коммунистическую идеологию.
Космос
Фото космического объекта, которое никто не смог разгадать
Многие космические тела засекали их и наблюдали за ними еще в 1960-х годах, когда возможности мировых держав еще не позволяли запускать подобные объекты в космос.
Политика
Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова
Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Наука
Квантовая диффузия нарушила классический закон Аррениуса
Считается, что для всех атомов тяжелее водорода и гелия подобное может происходить только за счет термической активации, а предсказание темпа возникающих движений можно сделать на основе классического закона Аррениуса.
Общество
Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в Москве
Спецмониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы вредит российско-китайским отношениям и увеличивает беспокойство среди жителей столицы на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.
Наука
Онкологи связали рак печени с гигиеной полости рта
Европейские ученые нашли связь между раком печени и плохой гигиеной полости рта.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Политика
В Кремле опровергли слова Суркова о принуждении Украины к дружбе
Россия не навязывает Украине и другим государствам братские отношения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Технологии
Популярный порносайт представил самый простой способ смотреть порно
Вице-президент YouPorn Чарли Хьюс (Charlie Hughes) выразил надежду на то, что SWYP сможет стать самым простым и визуально заманчивым способом смотреть порно.
Единоборства
Хукер одолел Фелдера на турнире UFC Fight Night 168
Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Авто
Рассекречен салон возрожденного Ford Bronco
Судя по фото, Ford решил сделать салон новинки максимально приближенным к интерьеру классического Bronco со строгой геометричной архитектурой.
Шоу-бизнес
Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками
Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.
Политика
Путин призвал полицейских не считать каждого бизнесмена преступником
Глава государства призвал стражей порядка "не видеть потенциального нарушителя" в каждом бизнесмене.
Хоккей
Панарин повторил достижение Ягра и Гретцки
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал одним из героев игры против «Айлендерс» в рамках регулярного сезона НХЛ.
Общество
Гульнара Каримова предложила $686 миллионов в обмен на свободу
Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара написала письмо нынешнему главе государства Шавкату Мирзияеву.
Общество
У Греты Тунберг появилась соперница из Германии
Соперница Греты Тунберг появилась в Германии.
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии здоровья россиян с Diamond Princess
Состояние здоровья восьми россиян, доставленных в Казань с борта круизного лайнера Diamond Princess, не вызывает опасений.
Хоккей
СКА на выезде обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Политика
Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает «РБК Украина».
Автоспорт
В Барселоне стартует вторая серия тестовых заездов Формулы-1
В Барселоне на автодроме «Каталунья» стартует вторая серия предсезонных тестовых заездов Формулы-1.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Космос
Телескоп ЕКА Euclid собирается показать нам темную материю
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Авто
Новый длиннобазный Range Rover поймали в объектив
Британский автогигант Land Rover в настоящее время проводит тестовые заезды обновленного внедорожника под названием Range Rover LWB.
Биатлон
Олимпийская чемпионка из Германии потребовала извинений от Логинова
Трехкратная олимпийская чемпионка Кати Вильхельм потребовала извинений от российского биатлониста Александра Логинова, имеющего допинговое прошлое.
Общество
В Госдуме хотят разрешить уничтожение незаконного алкоголя
На сегодняшний день законодательно разрешено уничтожение лишь контрафактного алкоголя, но эту меру хотят распространить на всё нелегальное спиртное.
Шоу-бизнес
Дочь Шишковой и Тимати пообщалась с 4-месячным братом
Модель Анастасия Решетова уже более 4 лет состоит в отношениях с рэпером Тимати. Совсем недавно она родила сына Ратмира.