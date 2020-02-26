Общество
RT на русскомВербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.
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Политика
Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Голунова
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Общество
Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова вышла замуж за 58-летнего Джаника Файзиева
Востребованная российская актриса Светлана Иванова оформила официальный брак с известным режиссером Джаником Файзиевым.
Музыка
Назван представитель Украины на «Евровидении-2020»
В последнем отборочном туре на Украине группа Go-A вышла вперед и обошла следующих претендентов на участие в международном конкурсе: Jerry Hail (Яна Шемаева), КRUТЬ (Марина Круть), David Axelrod, Khayat (Андрей Хайат), а также группу Tvorchi.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
Путин призвал МВД жестко реагировать на преступления в сфере экологии
Президент РФ Владимир Путин призвал МВД РФ жестко реагировать на нарушения в сфере природопользования и экологии.
Наука
Момент слияния двух капель сняли при помощи высокоскоростной съемки
С помощью экспериментальной установки с двумя высокоскоростными камерами ученые смогли определить, как при слиянии взаимодействуют две капли воды.
Космос
Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде
Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
Футбол
Мертенс сможет сыграть в ответном матче с «Барселоной»
Форвард «Наполи» Дрис Мертенс получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».32-летний бельгиец получил ушиб голеностопа, но успеет восстановиться к ответной игре с каталонцами, которая пройдет 18 марта.
Футбол
Главред CSKA TV: «Лучшего блогера, чем Вася Березуцкий, не найти. Он просто создан для ТВ»
Шеф CSKA TV Катерина Кирильчева осталась в восторге от блогерского дебюта Василия Березуцкого.
Происшествия
Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение
Новое обвинение предъявлено историку Олегу Соколову, которому вменяется убийство аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
Кремль назвал слова Суркова о президентских сроках частным мнением
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова о возможном обнулении президентских сроков, передает корреспондент РБК.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала фанатам своё лицо без макияжа
Гимнастка Ляйсан Утяшева показала в социальных сетях фанатам своё лицо без макияжа во время подготовки к светскому мероприятию.
Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Об изданиии указа о «Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
Биатлон
А. Селифонов: «чемпионат Европы должен стать „звездным часом“ для Глазыриной»
Российский специалист Александр Селифонов ожидает медалей от российской команды на чемпионате Европы.
Игры
В сеть попали кадры ремейка игры Resident Evil 3
Фанаты серии компьютерной игры Resident Evil ждут широкого анонса ремейка вышедшей в 1999 году третьей части через два дня.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Общество
На Канарах изолирован отель, где у постояльца нашли коронавирус
Не менее тысячи постояльцев отеля на Канарских островах поместили на карантин после того, как у одного из них диагностировали коронавирус.
Общество
Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово «целина»
Изменение климата не позволит осваивать новые земли для сельского хозяйства, слово "целина" следует забыть, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на презентации доклада "Глобальный климат и почвенный покров России" в Почвенном институте им. Докучаева РАН.
Общество
Московские рестораны усилят меры безопасности из-за коронавируса
В московских ресторанах изменят правила безопасности в связи с распространением китайского коронавируса.
Экономика
ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей
Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.
Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Политика
Трамп продлил на год санкции против России
Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
Культура
Конкурс фильмов, снятых на смартфоны, стартует в Ульяновске весной
Точнее говоря, видеоролики должны быть сняты только с помощью персональных мобильных устройств – смартфонов, планшетов.
Политика
Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний
Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
Игры
PlatinumGames анонсировала новую игру — Project G.G. про супергероев
Если первая игра была про превращение в супергероя, а вторая — про группу сверхлюдей, то Project G.G. — о том, кто может увеличиваться до гигантского размера.