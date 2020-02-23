Общество

REGNUMREGNUMВ США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли

Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния. Об этом 23 февраля сообщает издание Los Angeles Times.
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