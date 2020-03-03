Политика
Lenta.ruВерховная Рада Украины получила заявление премьера об отставке
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент получил заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в партии.
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Хоккей
Скабелка о 0:3 от «Магнитки»: «Барыс» был не совсем готов к такой игре. Они здорово прессинговали»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Магнитки» (0:3, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
Футбол
«Реал» и «Барселона» объявили составы на «Эль Класико»
Кино
Антонио Бандерас снимется в экранизации игры «Uncharted»
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
"Заявление Гончарука об отставке получено парламентом", - цитирует спикера Рады украинское издание "Страна".
Происшествия
СК выясняет обстоятельства обрушения стены дома в Самаре
Позднее в мэрии города отметили, что взрыва бытового газа не было, а произошло «частичное обрушение стены дома».
Происшествия
СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области
Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Гаджеты
Apple выплатит $500 млн за замедление работы старых iPhone
Компания Apple согласилась выплатить до полумиллиарда долларов владельцам устаревших смартфонов, предъявивших производителю иск за умышленное замедление работы этих устройств.
Музыка
Тейлор Свифт стала самым продаваемым исполнителем
Американская кантри-поп-певица Тейлор Свифт возглавила топ самых продаваемых исполнителей по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).
Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.
Общество
Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России
Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но будет работать и с другими поставщиками сырья.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно взяло курс на Суэц в Египте
Судно «Газпрома» «Академик Черский», которое по словам главы Минэнергетики Александра Новака может достроить газопровод «Северный поток-2» продолжает двигаться на запад и направляется к египетскому порту Суэц.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Здоровье
В Сургуте мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус
По информации телеканала, заместитель руководителя поликлиники по медицинской части Виктория Маковская сообщила, что поводов для паники нет, согласно инструкции Министерства здравоохранения по выявлению новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пациента изолировали и госпитализировали в инфекционное отделение сургутской ОКБ.
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место
Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
Армия и оружие
Украинская разведка выяснила предназначение Крыма
Разведчики пояснили, для чего Россией используется полуостров. Украинская разведка выяснила предназначение Крыма.
Экономика
Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций
Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Экономика
Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО
Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО Как выяснил "Ъ", промышленные потребители предлагают снизить доходность для проектов по модернизации ТЭС "РусГидро" на Дальнем Востоке до 9 – 10% с нынешних 12,5%.
Здоровье
Почти 30 человек наблюдаются в Алтайском крае из-за коронавируса
Почти 30 человек находятся под наблюдением в Алтайском крае из-за коронавируса.
Армия и оружие
Турция разместит дополнительные системы ПВО в Сирии
Анкара разместит в Сирии дополнительные системы ПВО.
Политика
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.