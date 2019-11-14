Экономика

Piter.tvPiter.tvВерховная Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год

Отдельно прописан план по возвращению кредитов в госбюджет в сумме 7,375 млрд гривен (19,5 млрд руб.). Прогнозируемый рост ВВП составит 3.7%, инфляция не должна превысить 6%. В целом текст бюджета соответствует прогнозам многих украинских и мировых экономистов.
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